Amor Romeira - Mujeriego 🎤🔥 . Falta muy poquito para que conozcáis mi nuevo single!! . Y esta es la pedazo de portada by @joancrisolphotography 📸🔥 . Os gusta!??...Tenéis ganas!?? . #AmorRomeira #Mujeriego #NuevoHit #Single #FaltaPoco

A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) on Jun 27, 2018 at 5:34am PDT