La París Fashion Week Otoño Invierno 2018/2019 no deja de recibir en sus desfiles a 'celebrities' de todo el planeta tierra. En el front row del desfile de Jean Paul Gaultier hemos podido ver a Hiba Abouk y Rossy de Palma, que no se han querido perder la nueva colección del diseñador. Algo que no nos extraña ya que Rossy es una de las musas de Gaultier.

Rossy, fiel a su estilo, ha lucido un 'look' total black con un increíble vestido largo, con chaleco, en el mismo color. Además, lo ha combinado con pendientes y gargantilla a juego en color turquesa y tocado. Por su parte, Hiba ha optado por un ajustadísimo vestido en dos colores: metalizado y coral.

Pero Rossy e Hiba no han ido solas, les ha acompañado la hija de la chica Almodóvar, Luna Mary. Después del desfile ha decidido recuperar fuerzas con un almuerzo en un elegantísimo restaurante de la capital francesa, como ha compartido Rossy en sus stories de Instagram.