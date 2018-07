París está de celebración y es que esta semana se está llevando a cabo la Fashion Week. Muchos son los rostros destacados del mundo de la moda que no quieren perder la oportunidad de trasladarse hasta allí. Y es que no es para menos, si no se organizan desfiles de moda, para dar a conocer cuáles serán las tendencias que lo van a petar, se montan fiestones por todo lo alto. Y eso bien lo sabe la modelo checa Petra Nemcova. La pasada noche asistió a la cena benéfica AmfAR, cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación contra la sida, y con su carácter se convirtió en el centro de todas las miradas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Fue una de las primeras en darse cita al encuentro, evidenciando las ganas que tenía de pasárselo bien. Y no defraudó. Con un estilismo un tanto peculiar, firmado Ronald Van Der Kemp, y con el pelo suelto que remató con un pequeño moño al estilo samurai, la modelo checa presumió de locura y de sonrisa perfecta. Tan en su salsa estaba Petra que se fotografió con casi todos los asistentes a la fiesta, menos con los periodistas allí presentes.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La alemana Caroline Scheufele, co-presidenta de la firma de joyas Chopard, fue otra de las asistentes a la cena benéfica. Su look sobrio, formado por un vestido negro con escote barca y unas sandalias de tacón también negras, hacía pensar que haría gala de su seriedad. Pero nada más lejos de la realidad. En cuanto llegó, se dejó invadir por el espíritu fiestero de Petra y ambas posaron cual quinceañeras en el photocall. ¿Os imagináis las dos de fiesta en España? ¡Menudo tándem!

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La hermana de Paris Hilton, Nicky Hilton, también fue otra de las celebs que asistió a tan prestigioso evento. Eso sí, ella apostó por una actitud más seria. Para la ocasión, Nicky quiso rendir un homenaje a España y se enfundó en un traje de flamenca por encima de las rodillas. Un vestido vaporoso blanco, con lunares negros y con pronunciado escote en uve, que remató con cinturón negro para marcar caderas a lo J.Lo.

Gtres

Kristina Romanova, la supermodelo rusa, fue otra de las asistentes. Acaparó todos los flashes con su peculiar atuendo. Un ceñido y minúsculo vestido de Azzaro, con cinturón dorado y larga cola trasera. Puestos a ser modelos, por lo menos enseña tus piernas de infarto, debió pensar Romanova.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

La modelo francesa Cindy Bruna fue otra de las tops que se dio cita a la cena benéfica. Su atuendo dejó bastante que desear porque parecía que hubiera salido del joyero musical de su abuela. Sin embargo, y al igual que Romanova, quiso lucir carnaza y deleitar a todos los allí presentes con sus piernas de infarto.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La londinense Megan Williams, fue otra de las modelos que tampoco quiso perderse tal fiestón parisino. Enfundada en un atuendo que ni fu, ni fa, compuesto por un pantalón negro y una blusa del mismo color con escote barca y volantes en la cintura, la británica posó ante los medios sin ningún tipo de gracia. Megan debería de haber llegado antes, para coincidir con la checa Petra Nemcova y sacar su lado más gamberro.

Gtres

Otra que tampoco pasó nada desapercibida fue la fotógrafa alemana Ellen von Unwerth. El evento era de noche, pero ella prefirió posar con unas oscuras gafas de sol negras. Además, haciendo un guiño a su profesión, desempolvó una cámara fotográfica y se la llevó con ella. Pero, si todo eso no fuera suficiente, pasó por el photocall casi sin peinar y con un vestido muy particular. ¡Viva la naturalidad!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

La angoleña María Borges tampoco quiso fallar a su cita benéfica con AmfAR. Para la ocasión lució unos shorts blancos, que combinó con una camiseta blanca de manga larga. Pero no era una camiseta cualquiera, sino que tenía una larguísima cola de gasa, cual novia a la fuga. Un poco de carmín rojo en los labioso y unos sandalias doradas fueron el toque perfecto para completar su look. Y es que a juzgar por las imágenes, está claro que la moda no entiende de fronteras.