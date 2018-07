Ya han pasado 19 años desde que Victoria Caroline Adams se convirtiera en Victoria Beckham. Ya han pasado 19 años desde esta fotografía. Ya han pasado...bueno, ha pasado de todo. Están irreconocibles, ¿no? Pues aquí no acaba la cosa, echemos la vista atrás... La ceremonia de boda de los Beckham dio para mucho, y dejó imágenes para el recuerdo. Tanto, tanto, que hasta el propio David Beckham ha bromeado con ello hoy que se cumplen casi 20 años desde que se dieran el 'Sí, quiero'. "Ya hace 19 años desde que me vestí de púrpura de la cabeza a los pies", comenta el ex futbolista... Sí, se vistieron de púrpura de cabeza a los pies.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Así, discretitos... ¡Menudo cambio! Seguro que la Victoria estilosa de hoy en día se horroriza al ver estas imágenes, aunque lo cierto es que el bonito recuerdo siempre podrá más que las pintas que llevasen. La pareja cumple 19 años de casados y lo hacen tan enamorados como el primer día.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"19 años, te quiero muchísimo", le escribe ella. Él, por su parte, se ha puesto algo más tierno; "19 años WOW. Han pasado 19 años desde que me vestí de púrpura de la cabeza a los pies... Feliz aniversario a la mejor esposa y mamá, te quiero", y añade una mención especial a sus hijos, que son, sin duda, el nexo más fuerte de unión entre ambos.

Han celebrado su aniversario por todo lo alto; en París y con el mejor vino, "un vino especial para un día especial", explica ella misma. Una botella de Château Lafite Rothschild de 1990, un vino que cuesta más de 1.500 euros. Una cena de lo más romántica que no han dudado en compartir con sus seguidores, plato a plato. Un menú minimalista y vanguardista que incluía caviar... Vamos, que han tirado la casa por la ventana.

La pareja tiene mucho que celebrar, además de su amor, la increíble relación que guardan con sus hijos; Brooklyn Beckham, Harper Beckham, Romeo Beckham y Cruz Beckham.