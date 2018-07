Con la historia de Alejandro Albalá y Sofía Suescun se podría escribir un libro, quien dice un libro, dice una trilogía. El paso por 'Supervivientes' de Suescun hizo tambalear su relación de tal manera que Albalá viajó hasta Honduras para romper con ella en directo. ¿Sus motivos? Las continuas faltas de respeto que tuvo que aguantar desde el plató viendo cómo renegaba de él y coqueteaba descaradamente con Logan Sampedro.

Después vinieron varios 'Sábado Deluxe' y, con ellos, más críticas del uno hacia el otro. Finalmente, y después de que salieran a la luz posibles ligues de Suescun y también de Albalá, con varias chicas en la feria de Jerez, 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sido el lugar elegido para poner punto y final definitivo a su historia.

Alejandro ha tenido que ver cómo Sofía disfrutaba de un encuentro con Noel Bayarri, viejo conocido del programa, no ha podido más a pesar que de el que fuera tronista negase rotundamente que hubiese habido tonteo alguno entre ellos. El exmarido de Chabelita ha confesado que habían dormido juntos pero que esa noche no había podido solucionar todas sus desavenencias.

Sofía, indignada con las palabras de Alejandro ha dicho: "Por mi parte se rompe por el motivo de que no quiero que lo pase mal, que no quiero que sufra". El futuro concursante de 'Supervivientes' ha respondido: "Que luego no venga como ha venido anteriormente a molestar. Que me deje en paz, que me deje tranquilo".

Un cruce de acusaciones que ha acabado con las palabras de la hija de Maite Galdeano: "Has hecho el ridículo. La vida da muchas vueltas y seguro que nos volvemos a juntar".