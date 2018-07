Victoria Beckham, la diseñadora más 'posh' de todos los tiempos, no podía faltar en su cita anual con la ciudad de la luz. Por ese motivo, Victoria Beckham, se ha trasladado desde Los Ángeles hasta la capital francesa, para disfrutar de la Semana de la Moda parisina. Allí, la ex integrante del grupo 'Spice Girls', está disfrutando de su pasión por los trapitos y sacando inspiración para sus futuras colecciones. De hecho, tanta inspiración le está aportando París que, en su última aparición pública, la diseñadora ha decidido 'marginar' a su calzado favorito. Todo un acontecimiento.

Parece que la llegada del calorcito ha afectado a la Beckham. Y es que la mujer del ex astro blanco, se ha dejado ver de lo más cómoda y fresquita paseando por las calles de París. Un atuendo que no ha dejado indiferente a nadie y que incluso ha causado la tortícolis de los más curiosos. Pues mchos no podían dar crédito a la estatura real de la cantante más divina de todos los tiempos.

¡Con zapato plano! Así de 'hippie' se ha vuelto Victoria, que ha decidido aparcar las altísimos zapatos de tacón a los que nos tiene acostumbrados. Eso sí, no se crean que hablamos de unos zapatos cualquiera sino que, haciendo gala de su vena más 'posh', la Beckham se ha calzado unas sandalias de tiras de piel blancas de la firma francesa Céline. Y para rematar su look más veraniego, la diseñadora ha tirado de su propia colección de ropa y se ha enfundado en su otra prenda fetiche, una blusa blanca oversize, que ha combinado con una falda larga color marfil.

Un conjuntito de lo más sencillo con el que la Beckham ha querido recuperar la eterna novia que lleva dentro, pese a que el día de su boda se dejó seducir por el estilo rococó. Y no es para menos porque justo antes de encasquetarse tan veraniego modelito, digno de las Islas Pitiusas, la ex vocalista estaba en un restaurante de París, de lo más 'chic', con su churri. ¿El motivo? Celebrar sus 19 años de casados. Larga vida al amor.