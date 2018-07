Oriana nos tiene acostumbrados a lucir 'tipazo'; le encanta enseñarlo porque se encanta a sí misma, de eso no hay duda. Y quien dude de que usa 'photoshop' o de que su cuerpo no es real, se va a tener que comer sus palabras después de su último vídeo para 'Algo pasa con Oriana', de Mtmad. La chica 'reality' ha querido contarnos cómo va a disfrutar del verano, cuáles son sus bikinis favoritos de la temporada, y, de paso, nos ha dado algún que otro 'consejito' para ligar en la playa.

Un truco infalible, según Ori, para ligar con este calorcito, es saber ducharse. Sí, como lo leéis, eso de quitarse la 'arenita' no es tan fácil como parece, al menos no lo es si pretendes que te miren... Nos ha enseñado un par de posturas "muy naturales" para ducharse pos playa o pre pisci; Sacar culete, no mojarse el pelo, ponerse un poco de 'puntillas' y abrir la boca exageradamente "como si te quedaras sin respiración"... Y todo esto casi a cámara lenta como si de una película se tratase.

Antes de comprar un bañador, Oriana aconseja fijarse bien en la parte trasera y comprobar que no haga bolsitas encima del pompis, porque si no, parecerá que no tienes nada de culo. ¡Tomamos nota! Ha aprovechado, además, para hablarnos de su colección de baño para Bikini Sun, que asegura son divinos, claro, ¡qué va a decir ella! Pero lo cierto es que este bañador de sus diseños le sienta de miedo.

¿Qué planes tiene para el verano?

Aunque asegura no tiene destino favorito por excelencia, confiesa que le encantan las playas de arena fina, blanca y agua cristalina... ¡¿A quién no?! Pues eso, que cada vez que puede se escapa a destinos como Formentera, Cerdeña, Ibiza... Y si puede coge un 'barquito' para disfrutar de las vistas y el paseo. Este año confiesa quiere conocer Mykonos, que su 'amiguísimo' Aless Gibaja le ha recomendado, así que es probable que se vayan juntos.

Y otra cosa no, pero ropa de baño le sobra. Sus favoritos: los estampados y coloridos. Aunque cree que "todo me queda bien", así que entre los bikinis de su colección y los favoritos de su armario, nos ha enseñado a posar de esta guisa para presumir de cuerpazo, porque "no me hace falta photoshop, es genética".

Y por si seguían cabiendo dudas sobre si su cuerpo es real o no lo es, la solución era sencilla... ¡Boobs al aire! No lo ha dudado dos veces y se ha hecho un 'free domingos y domingas' y ha sacado a relucir a sus Orianitas, para demostrar que de relleno, nada.