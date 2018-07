Lo de Justin Bieber y Hailey Baldwin empezó allá por el 2014, aunque no se oficializó hasta al cabo de dos años, cuando se filtraron las primeras fotos de ambos. Al cabo de unos meses lo dejaron y ahora vuelven a estar juntos. Y es que desde que el pasado mes de junio se hiciese oficial su romance, Justin Bieber y Hailey Baldwin están más enamorados y compenetrados que nunca. El cantante y la modelo se sienten muy cómodos con su relación y no dudan en hacerlo público con sus frecuentes planes de pareja. De hecho, tan cómodo se siente Justin con su chica que en su último paseo no se quitó ni las zapatillas de andar por casa. Eso sí que es amor.

Para digerir la resaca de la festividad del 4 de julio, los tortolitos quisieron hacer un plan de lo más 'tranqui'. Justin y Hailey se pusieron de 'sport' y se fueron de paseo por el barrio de Dumbo, ubicado en el distrito de Brooklyn. Ella, que lucía un conjunto de Versace, por si alguien aún no se había dado cuenta, y él, fiel a su estilo, no se despegaron en ningún momento.

Tras un romántico paseo, los churris se metieron en varias tiendas de barrio. Y para su sorpresa se encontraron con parte de su séquito de seguidores. Al principio quisieron pasar desapercibidos, medio tapándose la cara con sus manos y agachando la cabeza. A los pocos minutos se dieron cuenta de que su plan de incógnito no funcionaba, así que apostaron por actuar con plena normalidad.

Justin y Hailey se mostraron muy atentos con todos sus fans y posaron para ellos, ni en firmarles autógrafos. ¿Utilizarán las fotos que les hicieron para la invitación de su boda?