Terelu Campos: cómo ha sido su batalla contra el cáncer

No es la primera vez que Terelu Campos lucha contra el cáncer, una enfermedad que, por desgracia, ha golpeado con fuerza a su familia. Su madre, María Teresa Campos, superó un tumor en la garganta en 2008 y su hermana Carmen padeció uno en el útero en 2001. En 2011, le llegó el turno a Terelu. Fue durante unas vacaciones en Hawai, a finales de 2011, cuando, la presentadora, se detectó un bulto en el pecho derecho que, tras las pruebas pertinentes, resultó ser un tumor. La presentadora presentaba un carcinoma en el pecho derecho del que fue operada el 18 de enero de 2012 en la Fundación Jiménez Díaz.

María Teresa Campos y Carlos Pombo, con quien Terelu salía desde hacía seis meses, se convirtieron en su mejor apoyo y no la dejaron ni a sol ni a sombra como cuando abandonó el hospital tras la operación. Después de la intervención, llegó el momento de los tratamientos.

Terelu se sometió a unos duros tratamientos de quimioterapia y radioterapia que finalizó en junio y julio de 2012 respectivamente. ''Lo que más he temido ha sido la quimioterapia. Cuando te das la primera sesión no sabes qué te va a pasar en tu cuerpo, es un miedo absolutamente racional porque al final es un veneno que te dicen que cura, pero claro, no sabes cómo reaccionarás. Me quedé tranquila porque mi cuerpo reaccionó bien, ha sido muy fuerte y fueron muy importantes las palabras de mi oncólogo, que siempre me decía: ''Me quito el sombrero ante sus análisis'' contó.

Por los efectos de la quimioterapia, a Terelu se le cayó el pelo y, como no quería llevar un pañuelo, lució, con la mejor de sus sonrisas, una peluca hasta que el pelo volviera a crecerle. ''Lo que peor he llevado sin duda es la caída del pelo y sobre todo por mi trabajo. No quería ponerme un pañuelo porque creía que iba a ser muy morboso. No me hubiera puesto peluca jamás si no hubiera tenido un trabajo público. La odiaba'' comentó.

En cuanto le creció el pelo, en agosto de 2012, Terelu se quitó la peluca y lució un corte a los 'garçon' que, en cuanto pudo, personalizó con unas mechas. La presentadora, siempre arropada por su familia, terminó con la medicación hospitalaria en enero de 2013.

Desde que le fue detectado el cáncer, Terelu no dudó en prestar su imagen a aquellas iniciativas que promovían la lucha contra el cáncer de mama como la campaña de Ausonia en la que posó con su hermana Carmen con un pañuelo rosa.

Sólo hace un año, en julio de 2017, explicó que, pasados cinco años de la operación, los médicos creían que estaba curada. Por desgracia y según acaba de anunciar en un comunicado, el cáncer se ha reproducido en su mama izquierda y tendrá que ser operada en los próximos días. Esperamos que, como ya hizo la primera vez, la hija de María Teresa Campos supere estos duros momentos. ¡Ánimo Terelu!