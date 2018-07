Joaquín Cortés y su novia leen '¡Qué me dices!

Hay noticias que no nos gusta dar y otras que nos emocionan tanto que no nos resistimos a compartirlas con vosotros. El jurado de 'Bailando con las estrellas' y su chica, Mónica Móreno, son fans de '¡Qué me dices!'. El bailaor compró '¡Qué me dices!' para que su chica, embarazada, se lo pasara bomba mientras le hacían la prueba de la glucosa.