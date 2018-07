El hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón, Álex, está siendo tratado, desde hace dos meses, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, por lo que no ha hecho nunca falta que sus padres 'nombrasen' la enfermedad como tal; "todo sabéis de lo que estamos hablando", confesaba Lequio. Pero ahora ha querido (y podido) pronunciar su nombre: cáncer. Aunque Alessandro Lequio había evitado mencionar, a toda costa, la enfermedad de su hijo, ayer mismo daba sus primeras declaraciones sobre el estado de salud de Álex, cuando aseguraba se trataba de una enfermedad "larga y dolorosa" que "asusta y no tiene que asustar tanto, pero sí hay trabajar todos los días con todos los medios al alcance". Pero ha sido hoy, durante 'El programa del verano', cuando por fin lo ha dicho; "Mira, el cáncer necesita un tratamiento largo y penoso, en el que no hay novedades y evolución hasta que todo termina. Es una enfermedad larga y dura".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

"Álex, como cualquier chico de su edad en unas circunstancias como las suyas, lo afronta con optimismo, pero sin olvidar que está en medio de la lucha", comenta su padre. Y gracias al apoyo de su familia lo está llevando aún mejor, si cabe, sobre todo gracias a su madre, Ana Obregón, quien el propio Lequio asegura "es una madre muy fuerte", pese a que están "preocupados pero esperanzados de que más pronto que tarde todo regresará a la normalidad".