Ana Guerra siempre quiso triunfar por sí misma, sin que la tacharan como "la novia de", es por eso que quizá se haya lanzado a la aventura de sacar su primer 'single' sin el apoyo de su chico, Jadel. Pero este hecho no ha tardado en suscitar, inevitablemente, los rumores de crisis en la pareja, y es que para sus seguidores no ha pasado desapercibido el hecho de que el ganador de 'El número 1' no haya hecho nada de promoción del primer tema de su chica que sale a la luz. No por nada... pero resulta extraño cuando Jadel no dejó de apoyarla durante su paso por el concurso con mensajes de ánimo constantes. Hasta pidiendo votos para que su chica llegase a la final; "#ALaBikinaNoSeLaElimina 💪🏼😁 ¡¡¡TODOS CON @anaguerra_ot2017 !!! Si votamos tod@s la salvamos, se lo merece por buena compañera, por evolución, por todos los momentos que nos ha regalado y sobre todo por ARTÍSTA, yo creo en ti como siempre y tus sueños son mis sueños también, #AnaGuerraFinalista".

Pero tras salir de la academia las publicaciones de ambos han descendido notablemente, algo que ha despertado los rumores de que esto de la fama ha acabado con una relación 'triunfita' más... Pero Jadel parece que no está dispuesto a que se hable de algo que no es, o quizá es que han quedado como buenos amigos... El caso es que horas después de que crecieran y crecieran los rumores de ruptura, el cantante ha publicado en sus 'stories' de Instagram una imagen de la nueva canción de su ¿chica? comentando; "Boom", e invitando a sus seguidores a deslizar para escucharla.

Y ahora, para colmo, ella triunfando con eso de "Hola, mira qué bien me va sola"... ¡Juzguen ustedes mismos!