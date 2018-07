Cristina Pedroche podría estar embarazada o eso es al menos lo que ha anunciado Kiko Hernández esta tarde en 'Sálvame'. Según el nuevo presentador de moda, se han puesto en contacto con el programa para decirles que vieron a la de Vallecas salir de una clínica de su barrio. "Una clínica frecuentada normalmente para hacerse ecografías y controles de embarazo", confirmaba su fuente.

Kiko Hernández reunía a todos los colaboradores para anunciar esta noticia "bombo" como lo ha calificado él. "Hace dos días vieron salir a Cristina Pedroche y David Muñoz de una clínica de Vallecas que es frecuentada normalmente por personas que van a hacerse ecografías y controles de embarazo".

Kiko aprovechaba para felicitar a Cristina Pedroche: "Nuestras felicidades a Cristina y David si se confirma vuestro embarazo".

Telecinco

Una información que sería un poco contradictoria si miramos en el perfil de Instagram de la de Vallecas. Hace tan sólo seis días, Cristina publicaba un vídeo en el que confesaba que por ahora no tiene deseos de ser madre.

"No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. -no, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro. De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente", comentaba Cristina ante las cientos de preguntas sobre este tema por parte de sus seguidores tras haber publicado una foto con el bebé de una amiga.