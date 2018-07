Paz Padilla no para. Entre su 'desatada' gira por los teatros españoles, su trabajo como actriz de televisión, y su papel de presentadora en 'Sálvame', es probable que tanto ajetreo pase factura a la salud. Y eso es lo que le está pasando a Paz, así que no ha dudado en ponerle remedio. Últimamente la presentadora ha aparecido en el programa de Telecinco con un cambio de imagen que no ha pasado desapercibido para el público; Sí, lleva gafas. Ya sabíamos que las necesita, pero solo las utilizaba muy de vez en cuando para estar en casa, no ha sido hasta ahora cuando las ha lucido en directo día tras día. Y como las redes se han revolucionado pensando qué le pasa a Paz, ella misma ha querido explicar el motivo de su cambio.

"Uso lentillas, y cuando trabajas mucho, muchas horas… he abusado de las lentillas, y ahora necesito un tiempo sin lentillas. Es un consejo que le doy a todo el mundo", explicaba. Ha querido tranquilizar al público asegurando que no ha hecho "ninguna tontería como mucha gente que se acuesta con ellas", si no que es solo por prevención: "Es que no he dejado el ojo descansar".



Aún así, Paz Padilla está muy concienciada con su salud, así que esto nada tiene que ver con su intención de pasar por quirófano. Además, cuida muchísimo su alimentación y está hecha una deportista nata. ¡Que no cunda el pánico!



Lo que tiene claro es que, de momento, no piensa ponerse en manos de los médicos. "Hay muy buenos profesionales pero ya lo haré en su momento", explica. "Es una cuestión estética. El operarte no mejora la vista. No voy a pasar por cirugía", y parece que no quiere pasar por quirófano por una cuestión estética.