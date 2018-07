Es una de las que más está triunfando, de eso no cabe duda. Nerea Rodríguez aún no ha sacado 'single', pero no le falta el trabajo. Desde que saliera de la academia de 'Operación Triunfo 2017' le llueven las ofertas, y no solo en el terreno musical. Los primeros en darle ese empujoncito profesional fueron los Javis... Los directores de moda por excelencia confiaron en la 'triunfita' para ponerse en la piel de María Casado en el musical 'La llamada', una obra que les ha brindado la fama que tienen hoy. Entre las representaciones y los conciertos de gira del concurso, podríamos pensar que Nerea no tiene tiempo para más. ¡Pues nos equivocamos! Es una todo terreno y se niega a estarse quieta, ¿su nueva aventura? Lanzarse a las pasarelas, ¡prueba como modelo! Prueba, y... ¡Lo clava!

Guillermo Jiménez

La cantante de 19 años ha desfilado para la firma Constanza+LAB (firma ganadora de la décima edición de Samsung EGO Innovation Project) con un vestido blanco 'inteligente' que proyecta emociones a través de una aplicación. "Mi vestido trasmite amor y el rayo que llevo en la cara significa espontaneidad", declaraba a TVE tras el desfile.



"La propuesta de desfilar surgió por sorpresa. Me lo sugirieron y pensé: ¿por qué no? Así que me lancé a la pasarela sin dudarlo. Eso sí, estoy muchísimo más cómoda encima de un escenario, ese es mi sitio y siento que he nacido para estar encima de uno", explicó la catalana a 'S Moda'.