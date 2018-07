La noche ha empezado con un precioso discurso de María Patiño en el que confiesa se han dado cuenta (todos los colaboradores del programa) de lo mucho que quieren a Terelu Campos. Conocer la noticia de que la colaboradora de 'Sálvame' vuelve a sufrir cáncer ha sido un duro golpe para todos los que la rodean, y la propia presentadora se ha emocionado al presentar a su compañera, que se ha sentado en 'Sábado Deluxe' a contar su lucha. El próximo miércoles pasará por quirófano, y lo hace esperando "que me de esperanzas" aunque reconoce está "asustada".

"No tuve miedo cuando me diagnosticaron el primer cáncer en el pecho derecho, no se si por ignorancia... no tuve tiempo...", asegura. El jueves 28 de junio acudió a revisión, y fue entonces cuando el doctor le dio la mala noticia. "Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico", cuenta, "la enfermera me dijo que iban a hacer una biopsia, fue entonces cuando recordé 6 años atrás cuando noté en mi doctora que algo no iba bien".

"Lloré de terror, pavor, rabia... Pensé 'no puede ser esto otra vez", confiesa la colaboradora entre lágrimas. Lo más duro, ha asegurado, "fue enfrentarme a pruebas de que pudieran tener el resultado de que estuviera en algún sitio más". Y declara que lo primero que pensó al enterarse fue en su hija y su madre.

La colaboradora se ha mostrado, durante toda la noche, muy emocionada; "Su sufrimiento para mi es peor que el mio", confiesa mientras habla de su madre. Y por si alguien aún duda de dónde saca tal fortaleza, Terelu asegura que "Saco las fuerzas de las ganas de vivir".

Si ha habido un gran apoyo para Terelu, esa ha sido Mila Ximénez; "Tenía que pedir que Mila estuviera aquí esta noche", confiesa la colaboradora. Así que su compañera no podía faltar en esta noche tan dura para la de las Campos.



"Yo no se cómo ayudarte", le asegura Mila. "Necesito estar contigo", añade. "Esta vez no te puedes ir", le pide su amiga Terelu. "No te puede pasar esto otra vez...", añade, con rabia y dolor, la colaboradora. "De esta vamos a salir tú y yo", declara, tajante, Mila.