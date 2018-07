Tras año y medio de silencio, Mónica Hoyos estalla y está dispuesta a callar todos los rumores que han abierto, durante este tiempo, Carlos Lozano y Miriam Saavedra. Acaba de demandar a la ex de Carlos por "vejaciones y mentiras", pero también tiene mucho que aclarar con el padre de su hija... Y ha empezado muy fuerte; "Jamás he utilizado a mi hija para atacar a Carlos", aclara. Asegura que "no es cierto que le haya prohibido ver a nuestra hija", pero este no es el único tema que tiene que aclarar y que lleva tanto tiempo callando. Es por eso que se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar toda 'su verdad'.

Mónica ha llegado cargada de dardos para todos; "No entiendo por qué Miriam se mete tanto conmigo. Parece que su ex novia soy yo y no Carlos Lozano", asegura.

La presentadora ha asegurado que no intenta que a Lozano le vaya mal en su carrera, precisamente porque "si le va bien en su carrera, le va bien a mi hija", así que con esa zanjante declaración acaba con los rumores de que trata de boicotear su profesión. Pero, lo que sí cree es que Miriam "se la está cargando", es decir, que con la que está liando últimamente la actriz peruana, Mónica cree que es ella la que está echando por tierra la profesión del padre de su hija.



Pero la cosa se ha puesto de lo más tensa entre Mónica y Lydia Lozano cuando la invitada ha insinuado que "me das mucha pena". Pero Lozano ha estallado; "No vuelvas a mencionar a Charly, yo no estoy sentada ahí".

La que no ha tardado en entrar en directo ha sido la propia Miriam Saavedra. "Quiero dejar una cosa muy clara, esa persona ha hablado de mi durante tres años", asegura. Además, al parecer hace a penas unas horas ha hablado con Carlos Lozano sobre Mónica. Pero la presentadora no está dispuesta a escucharla, y ha abandonado el plató para no ser testigo de lo que dice. ¡Hasta se ha marchado de Telecinco!