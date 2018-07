La de anoche fue una de las entrevistas más desgarradoras para Terelu Campos. La colaboradora se sentaba en 'Sábado Deluxe' para contar la peor de las noticias: vuelve a tener cáncer. 6 años después de que la enfermedad acechase su vida y habiendo golpeado ya anteriormente a su hermana y a su madre, ha recibido la noticia de que tiene un tumor en el otro pecho. Un nuevo cáncer que ha sentado como un jarro de agua fría en su entorno más cercano. Pese a sus temores, Terelu se mantiene fuerte gracias a sus ganas de vivir y el apoyo incondicional que está recibiendo por parte, tanto de su entorno profesional, como de su familia. Y si alguien es fundamental en la vida de Terelu, esa es su hija Alejandra.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La joven vivió el primer cáncer de su madre cuando era demasiado pequeña para ser consciente. Es por eso que este nuevo golpe lo afronta con ganas de demostrarle a su madre que va a estar ahí en todo momento. Ayer mismo nos sorprendía con un tatuaje de un lazo junto al que escribía "piensa en rosa", una muestra de apoyo a su madre y fuerza para la batalla.

Instagram

Pero este no es el único detalle que Alejandra Rubio ha tenido con su madre. Anoche quiso estar presente, de algún modo, en la conmovedora entrevista de Terelu, así que no dudó en hacerle llegar un tierno mensaje que sacó las lágrimas de su madre.



A través de su tía Carmen, Alejandra lanzó un mensaje; "Mamá, confío en ti, todo va a salir bien, y voy a estar a tu lado. Sé que muchas veces soy difícil de llevar pero te aseguro que voy a ponértelo lo más fácil posible, voy a estar contigo. Tenemos que estar todos contigo y que sepas que te quiero muchísimo y que eres la mejor madre del mundo. Pudiste hace seis años y ahora también podrás. Quiero que sepas que he perdido a personas importantes en mi vida por esta enfermedad y que tú no vas a ser una de ellas, te quiero, mamá". Unas palabras que conmovieron a Terelu, "yo te amo mi vida, eres lo más importante, el motor que me hace levantarme cada mañana", le respondía.