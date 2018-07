¡Madre mía, madre mía! Menudo 'bombazo' soltaba anoche 'Sábado Deluxe'. Lo que tenía que haber sido un día bonito y de celebración, se acabó convirtiendo en un absoluto desastre. Ayer Alberto Isla y Chabelita bautizaban a su pequeño Albertito, de 4 años, en la Parroquia de San Nicolás, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Después, la familia al completo se trasladaba a un en un restaurante en las afueras de Jerez de la Frontera, donde celebraron el convite. Pero este se volvió casi un capítulo de 'Juego de Tronos'. Y no, no fue porque Alberto discutiera con Isabel Pantoja a modo guerrilla entre familias, más que nada porque de la Pantoja no hubo ni rastro... Pero sí, el culpable fue Alberto Isla.

Al parecer el joven se habría pasado la celebración 'tonteando' con una de las invitadas y alejados, todo el tiempo, del resto. Algo por lo que habrían tenido una bronca monumental. Además, aseguran que no se han mirado a la cara durante toda la comida ni se han dirigido la palabra.¡Se han despertado los celos de Chabelita! Ya sea por no preocuparse por los invitados o por esa chica con blusa blanca y pantalón granate...

Ante esa situación Chabelita habría dicho a gritos que no lo iba a permitir, creando momentos tensos. Tanto que ella a las ocho de la tarde se marchaba de la celebración y abandonada la finca. Se ha ausentado durante varias horas, para más tarde regresar mucho más tranquila. Al poner fin al bautizo, todos han salido por separado.