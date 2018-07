Berta Vázquez y C. Tangana ya no esconden su amor. Los primeros rumores de su relación saltaron en el festival Primavera Sound de Barcelona, y se confirmaron con la publicación en la revista QUÉ ME DICES! de las primeras imágenes de la pareja besándose.

Os mostramos esos besos, achuchones y miradas de lo más cómplices fueron los grandes protagonistas del encuentro más romántico de Berta y C. Tangana. La pareja ya no puede disimular su amor por eso Berta Vázquez ha decidido publicar su primera fotografía junto al rapero.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

@zazaperez @c.tangana @sticky_m.a power rangers A post shared by BIRTUKAN (@berta__vazquez) on Jul 5, 2018 at 1:19pm PDT

La imagen, en la que aparecen tirados en el campo y junto con dos amigos más, es la confirmación de la información que ya os ¡Berta Vázquez y C.Tangana están juntos!

Ambos triunfan en sus respectivas profesiones, mientras él sigue cosechando éxitos en la música, Berta sigue con el éxito de 'Vis a Vis'. Este año, además, la ex novia de Mario Casas estrenó película, Las leyes de la termodinámica, de Mateo Gil, una cinta que se presentó en el Festival de Málaga