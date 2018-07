Tiempo de cambios para el ex vocalista del grupo estadounidense 'One Direction'. Hace pocos días, el cantante Liam Payne y su ex novia, la también cantante Cheryl Cole, anunciaron, a través de un comunicado en Twitter, su sonada ruptura. Una ruptura que llegaba tras más de dos años de relación y con un hijo de por medio, Bear Payne. Sin embargo, tal mazazo no ha sido impedimento que el cantante siguiese con su vida y su agenda de compromisos sociales. Por ese motivo, y haciendo gala de su faceta de 'dandy, este pasado fin de semana Payne se ha trasladado hasta Italia, donde no solo ha asistido a un evento muy exclusivo en el idílico Lago Como, sino que ha estado rodeado de chicas muy guapas, con las que ha vivido momentos muy especiales.

El motivo por el que el ex integrante de 'One Direction' se ha trasladado hasta el país de la pasta no ha sido otro que para acudir al fiestón organizado por los diseñadores Dolce & Gabbana. Un evento muy fashion compuesto por un desfile y una cena de ensueño en la finca Villa Carlotta, una residencia noble del siglo XVII, ubicada en el municipio de Tremezzo. Y este idílico escenario fue testigo de la faceta más juguetona del cantante. A juzgar por las imágenes parece que tiene más que superada su ruptura con su ex churri, Cheryl Cole. Nada más llegar a su cita, Paine estuvo acompañado de una chica de pelo oscuro y piel clarita, a quien no quitó ojo de encima y con quien no solo compartió confidencias, sino que aprovechó para marcarse una buena sesión de fotitos. ¿Para hacerle envidia a Cheryl?

Pero ya lo dice el refrán: "A falta de una, buenas son dos". Por eso Liam se dejó llevar por la magia del momento y, como quien no quiere la cosa, también tuvo ojos para otra apuesta joven. Una chica, también, de piel clarita, con el pelo pelirrojo y su cuerpo repleto de tatuajes, con quien el cantante no perdió ocasión de bromear, compartir confidencias en el oído y reír hasta más no poder.

Aunque lo mejor estaba por llegar. Al final de la velada, el cantante no tuvo mejor idea que juntar a sus dos conquistas en la misma mesa. Con ellas habló, se mostró muy cercano, bromeó y no paró de reír. ¿Esta Liam a un paso de anunciarnos, via Twitter, su faceta más juguetona?