El cariño y la entrega personal llevaron a Pelayo Díaz hasta la octava gala de 'Bailando con las estrellas', junto a Inés, donde la pareja de baile se despidió del programa con el paso doble “Me gusta mi novio”, un guiño a su pareja Andy MacDowal, que justamente se encontraba entre el público y fue a darle un abrazo al terminar. Tras un viaje relámpago a París que realizó justo el día después de haber sido expulsado, nos contó cómo ha vivido el concurso y qué ha significado para él. Además, ha querido confesar cómo vivió el encuentro con su pareja sobre el escenario, que le sorprendió con un cálido abrazo para darle todo su apoyo al finalizar la gala.

¿Cuál es tu valoración del concurso?'Bailando con las Estrellas' ha sido un programa que me ha sorprendido a muchos niveles, tanto en lo profesional como en lo personal. Nunca había bailado ni soy de los que se animan a bailar, participar fue romper con esa vergüenza y aprender algo nuevo que es lo básico en la vida.

¿Esperabas llegar tan lejos?

Sinceramente, me hubiera gustado llegar a la final y sentir la incertidumbre de si ganaré o no. Quedarme en el camino me ha dado rabia, sobre todo, porque dejas tirada a una compañera. Siento que no he conseguido llevar a Inés a la final. Pero en general, estoy muy contento y muy feliz y satisfecho con lo que he hecho.

Inés y tú tenías una química espectacular. Ella parecía profesarte incluso amor.Sí, hemos conseguido ese click súper importante en una pareja de baile. Nos llevamos muy bien, nos reíamos un montón. Yo tengo esa parte de niño que conecta con su faceta de joven. No me podía creer que yo mismo tuviera es capacidad de concentración y enseñanza.

Gracias a ella te motivaste tanto ¿o ya ibas a por todas?Todo lo que hago, lo hago para hacerlo superbien. Si no, no me hubiera apuntado al programa, pero ayuda tener una compañera a favor de obra y creo que ha sido gracias a ella.

¿Te sorprendió tu expulsión? ¿No te esperabas alguno más por delante tuyo?No solamente tiene que ver el baile, tiene que ver mucho otros aspectos. No tengo ninguna queja, ni ninguna rabia, ni ninguna teoría. Lo importante es haberme llevado amigos para siempre y el cariño de la gente.

¿Qué te llevas de tu experiencia?

El cariño de la gente te lo llevas seguro, el público se ha volcado contigo.Ha sido súper emocionante. Cuando acabó el programa, el público coreó mi nombre, me animó, fue muy emotivo. Vino un montón de gente a abrazarme, a quererme, sentí muchísimo amor y por las redes sociales lo mismo. Todas las noticias fueron positivas, me sentí muy querido por todo el mundo.

¿Cuál era tu objetivo?

Uno de mis objetivos era que la gente me conociera más y que le el baile que yo hiciera fuera un baile Pelayo, que me pudieran conocer a través del baile. Quería que vieran mí identidad en todas mis facetas y eso ha sido lo que me ha llevado tan lejos. Tienes que tener un mensaje, no puedes ir solo a bailar.

¿Cuál era tu mensaje?Que todo es posible, que luchen por sus sueños, que no tiren nunca la toalla y que sean gente trabajadora y vayan a por todas. Mi mensaje es de esperanza a los niños que no sacan buenas notas o no saben a lo que se quieren dedicar de mayor. Hay que darle lugar a todo el mundo, no solamente a la gente que lo hace todo bien. Todo el mundo tiene una estrella dentro. Al final, ese mensaje ha calado y es lo que me llevo.

¿Vas a seguir bailando? Sí, seguiré bailando. Aprender a bailar ha representado sentirme hábil. Ayer estuve en París en la casa de Dior y me arranqué a bailar con una influencer de Brasil. Eso habría sido imposible sin el concurso. Estos momentos son los que me va a regalar el programa para siempre, la gente te pide que bailes y lo puedes hacer. El baile te arranca una sonrisa y te pone de buen humor. Es maravilloso.

¿Te has sentido protegido por el jurado?No, yo no lo veo así. Es verdad que me han tratado con mucho cariño y me hablaban muy bien, pero a la hora de la verdad no había favoritismo, siempre era el peor puntuado, pero era lo que me merecía. Lo que el jurado piense es lo que vale. En el momento que aceptas participar, tienes que aceptar sus puntuaciones.

¿Te sorprendió competir con Patry Jordán?Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Nunca sabemos las votaciones del público. De todas maneras, si fuera ella no me preocuparía porque es una súper buena bailarina, entrena muchísimo, le dedica mucho tiempo y le pone muchas ganas, así que puede estar tranquila.

¿Quién te gustaría que ganara?A mí me gustan todos, han sido dos meses con ellos. Esto ha sido como un 'Gran Hermano', una convivencia absoluta. Son mis amigos. Me encantan todos.

Vino tu pareja a darte un abrazo, ¿qué sentiste?Me lo sacaron por sorpresa, soy una persona que llevo mi vida con mucha naturalidad y no tengo ningún tipo de problema, ni me escondo de nada. Soy muy feliz con él y estoy deseando casarme con él en septiembre. Fue un beso espontáneo, me dio un achuchón y me encanta que él sea también así de espontáneo.