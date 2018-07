Sophie Turner, actriz que da vida al personaje de Sansa Stark en 'Juego de Tronos' ha conseguido indignar a todos sus seguidores. El motivo no es otro que un tatuaje que se hizo con una cabeza de lobo, que simboliza a la casa Stark, y una frase que rezaba: "la manada sobrevive". Los fans de la serie, lejos de tomárselo como una muestra de la unión entre la actriz y su personaje, empezaron a elaborar toda clase de teorías sobre el final de la serie. Se lo tomaron como un 'spoiler' e incendiaron las redes.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

La actriz, actual pareja de Joe Jonas, no fue consciente del alcance que podría llegar a tener. Semanas después del incidente, Sophie concedió una entrevista a 'Digital Spy' donde afirmó que no había sido una buena idea y se apresuró en desmentir cualquier 'spoiler'. "Juego de Tronos es, sobre todo, teorías. Cuantas más se hagan, mejor, así se hace más impredecible, más emocionante. Aunque probablemente lo del tatuaje no fuera una buena idea, porque todo el mundo pensó que había desvelado el final. Pero no lo hice. Es una cita de la pasada temporada", aclaraba.

De hecho, declaró que "hubiera sido estúpido" tatuarse el final de la serie en su cuerpo. Aunque le encanta que se hagan tantas hipótesis, como cuando se tuvo que teñir de rubia y todos los seguidores pensaban que se iba a convertir en una Targaryen. Ella cree que esto forma parte de la esencia de la serie, que ha cosechado un éxito mundial. ¿Acertarán los fans con el desenlace?