¿Cuántas veces ha buscado remedios caseros y al final no te has atrevido a hacerlos por miedo a quedar peor de lo que estabas? Pues eso se ha acabado, porque con la ex tronista de MYHYV María Hernández ¡ya no hay problema! La influencer ha utilizado su canal de MTMad para probar varios de esos remedios 'de la abuela' que se pueden hacer tranquilamente en casa, ha contado su parecer... ¡y puede que alguno hasta funcione!

Ella, de momento, ha probado 5, unos más conocidos y otros menos, pero a todos les ha sacado algo de partido y pueden ayudarnos a hacernos la vida más fácil (y, por qué no, saludable). ¿Quieres verlos?

María, siendo peluquera como es, ha querido empezar por una mascarilla de pelo muy fácil de hacer, con aguacate como ingrediente principal, mezclado con una yema de huevo, miel y aceite de oliva. ¿Y le ha servido para algo tras tenerla 30 minutos puesta y acabar hasta con la cara pringada? "Lo veo esponjosito, pero tampoco nada fuera de lo normal de cualquier otro lavado de cabello mío. Creo que el aguacate es mejor tomado que puesto en el pelo, pero también es verdad que leí que había que hacerse esta mascarilla una vez a la semana durante un mes".



Tras el fiasco de la mascarilla capilar, María probó a limpiar un neceser de maquillaje llenito de manchas, porque no es nada fácil deshacerse de ellas, y todo con pasta de dientes y un cepillo. ¿El resultado? También nefasto, porque las manchas de eyeliner no salían ni para atrás: "Yo a este truco le doy un 'no' rotundo, porque llevo frotando un rato y aquí no salta nada. Mejor con agua y jabón", aconseja.

Quizá uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos son esos granitos rebeldes en la cara o las manchas faciales, por lo que María también quiso aportar un consejo para tener mejor el cutis con café, miel y limón. "Dicen que este es para tener una piel tersa y oxigenada, y también va bien contra las espinillas, las manchas...", dijo antes de pringarse hasta la camiseta. "Este es un poco pringoso pero, después de tenerlo 10 minutos, sí me gusta. Me noto la piel más tersa". ¡Bingo!

También unas pestañas largas y tupidas es otra de las fantasías de muchas mujeres, y ahora hay un remedio para que parezca que tenemos más pelito. ¿La solución? Empolvar las pestañas con maquillaje y luego pasar la máscara. ¡Resultado inmediato!

¿Y qué hay de tener un pelo siempre listo sin tener que estar un buen rato con el secador o la plancha? Fácil: sólo hace falta un coletero, un producto fijador (como una espuma) y un mínimo de maña, y es que si de una coleta sacamos mechones, hacemos rulitos que luego pillaremos con una pinza u horquilla y nos lo dejamos toda la noche, ¡al día siguiente tendremos unas ondas surferas y desenfadadas sin necesidad de estar media hora dándole calor al pelo! María Hernández ha dado su visto bueno a este truco, y sabe de lo que habla porque, como decimos, es peluquera.

¿Quién se atreve a hacerlos en su casa?