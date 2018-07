La hija de Kiko Matamoros se ha mostrado muy emocionada ante la cuenta atrás de la boda de su hermano Diego. La ex superviviente ha hecho acto de presencia en la 'Cibeles Madrid Fashion Week 2018', donde ha asistido al front row de Andrés Sardá con un original kimono de 'Mi pequeño Pony'. Radiante y muy elegante, Laura se ha pronunciado sobre el que será el día más importante para su hermano Diego Matamoros, su boda el próximo 13 de julio con Estela Grande. Y no es para menos, ya que Laura tendrá un papel muy especial en la ceremonia.

La joven será la madrina de su hermano, señal de que vuelven a tener "buen rollo", tal y como Diego confirmó. Feliz por él. Laura confesó que su hermano "está nervioso".

Aunque la gran declaración llegó cuando confirmó que ya tiene vestido para el gran día. Laura lucirá un vestido de Rosa Clará con el que seguro que consquista a todos. El detalle que no ha desvelado es la asistencia de su padre, Kiko Matamoros, a la boda. "Si va o no va a la boda, ya lo veréis", ha afirmado.

Algo que sí tiene claro es que en materia de consejos, prefiere no darlos. "No le puedo dar consejos a Diego porque yo no me he casado", eran sus palabras.

Sobre sus planes de boda con Benji, por su parte, lo tiene claro: "¿A quién no le gustaría casarse?". Ante la pregunta de si piensa ampliar la familia, Laura es rotunda: "De momento, no. Mi hijo Matías es muy pequeño, pero más adelante no me importaría ampliar la familia", ha confesado.