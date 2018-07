Gemma Mengual llegó hasta la séptima gala de Bailando con las estrellas (TVE). Con un esguince de costilla, la medallista olímpica aguantó bien las últimas dos semanas y se entregó al cien por cien. Ya en casa, la mujer de Enric Martín reflexiona sobre su expulsión de 'Bailando con las estrellas' y explica la razón por la que cree que el jurado ha sido más exigente con ella. Además, Gemma Mengual confiesa cuáles son sus favoritos en el programa. Además, explica cómo su marido se tomó su relación con su compañero de baile.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Rosmi Duaso

Te has fisurado una costilla, ¿cómo te encuentras?

Bien, pero me duele, soy así de jabata. Por mi profesión, estoy acostumbrada a tener dolores y a estar lesionada. Vi las estrellas en el ensayo general. La recuperación es lenta, pero se curará. Gajes del oficio.

Te lo has tomado en serio.

Sí, todo, no sé tomarme las cosas a medias. Cuando hago algo, lo hago al cien por cien.

Tenías más conocimientos que el resto, ¿sentías que ibas por delante?

Es cierto que lo tenía algo más fácil porque me sabía algunas posiciones básicas de danza. Tengo facilidad en aprenderme coreografías, pero de los pasos de baile no tenía ni idea.

Rosmi Duaso

Sí, a mí desde el principio se me ha exigido más que al resto. También era muy importante el voto de la audiencia y sé que no es fácil estar allí de jurado. Seguramente esperaban más de mí, pero yo también me exigía y me atrevía con las coreografías.Bien, no se puede gustar a todo el mundo y estoy muy entrenada para la derrota. Me alegro mucho por los otros concursantes, que se lo están currando mucho.Sí, más mediáticos u otro tipo de perfil. Al final, también vota la audiencia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Rosmi Duaso

Es encantador y tiene un arte que no veas. Tiene carisma, igual no lo hace perfecto, pero llena mucho. Conecta y mola mucho verlo. Yana es una pasada, lo hace muy bien.Mi compañero es genial, de hecho, creo que va a ser una de las personas que estará en mi vida para siempre. Estaba triste por mí, no por él.No, qué va. ¡Si ha venido a casa a dormir y todo! Todos amigos. Evidentemente, cuando lo vio me dijo que era muy guapo, que podía estar contenta, que estaría muy bien acompañada.En directo, sólo una vez. Cuando les expliqué que ya no estoy en el programa, Nil (8) me dijo que eso ha pasado porque, como he ganado tantas medallas, no querían que ganara más (risas)