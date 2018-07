Tiene miedo, pero más esperanza. Nada puede con Terelu Campos y esta nueva lucha no va a ser menos. La colaboradora de televisión se enfrenta a un nuevo cáncer de mama (no se trata de una recaída, si no de un cáncer nuevo), y lo hace con "ganas de vivir" y más fuerte que nunca, pese a que ha confesado estar atemorizada. La lucha es más llevadera si se tienen grandes apoyos, y de eso la colaboradora puede presumir sin miedo. Tanto sus compañeros de trabajo como su familia la está arropando al 100%, es por eso, quizá, que está tranquila. Y es que este nuevo golpe llega en uno de los peores momentos para la de las Campos, después de haber recibido duras críticas en estos últimos meses, tanto hacia su hija Alejandra como a su comportamiento profesional. Aunque todo esto, ahora, queda en último plano.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pese a todo, Terelu Campos está sacando todas sus fuerzas y demostrando que puede con esto y más. Así que continúa con su rutina diaria para tratar de olvidar que, en tan solo dos días, tendrá que pasar por quirófano.

Gtres

Esta misma mañana la veíamos, de lo más tranquila, paseando por las calles de la ciudad y parando a comprar lotería. Sin maquillaje y con un 'look' desenfadado con vestido verde estampado, sandalias plateadas y rebeca roja, la colaboradora reaparecía aparentemente tranquila.