River Viiperi es mucho más que el 'ex de...' Al joven modelo no falta el trabajo, y acaba de convertirse en el embajador global de la marca 'Cîroc Ultra-Premium Vodka', cuya campaña han presentado durante la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid esta misma mañana. Y allí mismo ha hablado de lo bien que le va todo, tanto profesional como personalmente, y en esto último tiene mucho que ver la 'influencer' española Jessica Goicoechea. Parece que después de salir con una de las jóvenes más famosas del mundo, Paris Hilton, el ibicenco ha vuelto a encontrar el amor, de hecho, ya viven juntos, y él mismo ha confesado que "duermo fatal cuando no estoy con ella", ¡Qué bonito es el amor!



La que también ha encontrado el amor ha sido su ex, de hecho pronto dará el 'Sí, quiero' a su nueva pareja, Chris Zylka. Según 'Daily Mail' Paris Hilton podría pasar por el altar el próximo 11 de noviembre. ¿Qué le parece esta noticia a River? Pues... ¡Oídos sordos! Cuando le preguntan lo tiene claro; "No se de qué me estás hablando", cuenta entre risas.

Gtres

Él, de momento, se centra en su Jessica y parece que les va mejor que nunca, así que quién sabe si no se animan ellos también a celebrar un bodorrio... "Por lo menos tengo que estar con alguien 5 años antes de casarme, pero de momento vamos bien", confiesa él.