Sophie Turner y Joe Jonas están muy enamorados y buena muestra de ello es este paseo cogiditos de la mano que se marcaron por el Soho neoyorquino. El cantante y la actriz, que se especula llevan saliendo desde 2016, hasta hace unos meses evitaban a toda costa ser captados por los fotógrafos, pero tras oficializar su relación para la opinión pública, ya no ocultan su amor y se muestran muy cómplices y cariñosos. Durante el relajado paseo, estuvieron charlando muy animadamente, portando la miembro del reparto de ‘Juego de tronos’ una bolsa de la que fue sacando artículos cual Mary Poppins. Y es que es muy importante hidratarse, por lo que, tras beberse una botella de agua, le ofreció a su chico otra para saciar su sed. ¿No os parece un gesto romantiquísimo?

Para la ocasión, tanto Sophie como Joe eligieron una indumentaria la mar de cómoda e informal. La actriz, de 22 años, lució una camiseta de la Universidad Estatal de Oklahoma anudada al estómago y unos ajustados shorts en color verde grisáceo.

Por su parte, Joe, de 28 años, llevaba puesta una camiseta del cuarto disco de estudio de Albert Hammond Jr., cantante y compositor estadounidense con el que trabaja para la compañía Select Hospitality and Design, siendo los encargados de diseñar el sonido ambiente, las listas de reproducción y los conciertos que se ponen en los restaurantes que trabajan con la empresa. ¿Pondrán mucho sus propias canciones?

Lo que no entendemos es cómo sacan tiempo para pasear con la de trabajo que tienen pendiente. Un lustro después de la disolución de los Jonas Brothers, parece que el trío de hermanos está trabajando en un nuevo trabajo conjunto. Lejos de volver a meterse en el estudio para grabar nuevos temas, los hermanos Jonas han sido vistos rodando lo que parece será un documental sobre su carrera. Además, el cantante acaba de lanzar el sencillo ‘Longer Than I Thought’ junto a Loote y canta una de las canciones de la BSO de ‘Hotel Transilvania 3’, ‘I See Love’, en colaboración con Jonas Blue.

La actriz británica, que acaba de echarse en contra a muchos de los seguidores de ‘Juego de tronos’ por un polémico tatuaje, tiene pendiente de estreno la última temporada de la serie HBO y acaba de estrenar en Estados Unidos el thriller ‘Josie’. Entre sus futuros trabajos destaca el volver a interpretar a una joven Jean Grey en la nueva entrega de la saga ‘X-Men’, ‘X-Men: Fénix Oscura’, que llegará a los cines en 2019. Con tanto trajín, es lógico que Sophie y Joe hayan decidido aplazar su anunciada boda para más adelante.