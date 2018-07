Logro máximo el que la pasada noche consiguió la cantante flamenca Niña Pastori. En motivo del Universal Music Festival, que está llenando de arte por los cuatro costados la capital de España, la cantautora ofreció un concierto en el Teatro Real de Madrid. Pero no fue un concierto cualquiera, sino que, su prodigiosa voz y talento juntaron a famosos de lo más dispares y variopintos. De hecho, si no llega a ser por ella, los momentos que se vivieron anoche en Madrid no los hubiéramos presenciado nunca. Y es que ya se sabe que la música no entiende de fronteras y saca el lado más bailongo de cualquiera. Menuda rima más flamenca.

Gtres

Entre todos los asistentes que se dieron cita al Teatro Real de Madrid acudió la televisiva Mónica Hoyos. Muchos podrían pensar que, después de su espantada épica el pasado sábado en 'Sábado Deluxe', seguiría encerrada en los baños de Telecinco. Pero la ex de Carlos Lozano demostró que no, que consiguió salir airosa de los santuarios de la cadena de Fuencarral. Y para celebrarlo se fue al concierto de la Niña Pastori, con un vestido muy flamenco en color salmón y volantes en los hombros.

Gtres

Otra de las asistentas no fue otra que la gran amiga de Pelayo Díaz, la actriz Hiba Abouk. Para la ocasión, se enfundó en un look total black, compuesto por un vestido largo negro de tirantes y de escote redondo. Una apuesta con la que la intérprete marcó al dedillo todas y cada una de sus curvas, de las que tanto le gusta presumir en su cuenta de Instagram.

Gtres

Sea como fuere, lo que se vivió la pasada noche en el Teatro Real de Madrid fue mágico. Y no solo lo decimos por la forma en la que la Niña Pastori se entregó a su público, sino por el incesante goteo de invitados que formaron parejas tan surrealistas como la formada por Mónica Hoyos y Hiba Abouk. Viva la música.