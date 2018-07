Belén Esteban, hundida tras despedir a un ser muy querido: "Era como mi segundo padre"

Aunque Belén Esteban pensaba que el del 2018 iba a ser un gran verano tras ganar en los tribunales a Toño Sanchís, el universo a veces da una de cal y otra de arena, y ahora la colaboradora de 'Sálvame' ha visto cómo la vida le ha dado un duro revés del que le está costando recuperarse: ha perdido a un ser querido muy cercano, que para ella era como su "segundo padre", y la 'princesa del pueblo' ha pasado unos días de lo más duros.

Fue durante la tarde de este 9 de julio cuando Belén, preguntada durante todo el fin de semana por sus seguidores que por qué se le notaba tan baja de ánimos a pesar de acabar de estrenar su nueva sección, cuando quiso dar explicaciones bastante emocionada.

"Cuando yo el jueves vine aquí a hacer mi sección, es verdad que la gente me decía que qué me pasaba. No lo dije, pero me gustaría hoy decirlo", comenzaba diciendo brevemente, y añadía: "Yo, aparte de mi familia, tengo otra familia en Córdoba que han sido como mis padres. Han estado en mis mejores y peores momentos siempre. Quiero mandar un beso a mi familia de Córdoba -a Mar, Sonia y a Fran-, porque 'el Pirel', que era como un segundo padre para mí, falleció ese día", desveló.



Sin ánimo de entrar más en detalles, Belén sencillamente terminó mandado ánimos entre los aplausos del público: "Os quiero mandar un beso muy fuerte, y sabéis que siempre estaré ahí con vosotros", sentenció. ¡Mucho ánimo, Belén!