Pol Badía no ha tenido piedad a la hora de contar qué le ha parecido que su ex, Adara Molinero, con la que estaba saliendo hasta hace menos de un año escaso (rompieron el pasado septiembre de 2017), se haya quedado embarazada con su nuevo novio, el ganador de GH Revolution Hugo Martín. La pareja compartía hace tan sólo unos días una ecografía de su futuro pequeño, que ya tiene un mes y medio de vida... y Pol ha reaccionado como cabría esperar: le ha parecido una locura.

Ante todo, el ex gran hermano ha dicho que, "si creen que es lo mejor que podían hacer, me alegro por ellos", aunque, eso sí, no le ha parecido de recibo que ella ya esté embarazada cuando sólo llevan saliendo poco más de 4 meses... aunque se lo esperaba: "Era algo evidente que me esperaba. Además ella lo dejaba entrever. A mí y a su ex nos decía que quería ser madre joven", ha contado al portal Outdoor.

Eso sí, le ha parecido un locurón: "De Hugo no me esperaba esto. Que un hombre de 44 años caiga en esto me parece surrealista", y es que, según Pol, la idea de vida de Adara no pasaría, según él, por ser una mujer trabajadora, de ahí que "abandonara su canal de Youtube y cerrara su tienda de ropa online". Y añade que, con este embarazo, "se asegura que cada mes tenga un dinero, una paga", ha criticado duramente. "Adara es una chica muy lista y todo lo hace por algo", sentencia, antes de añadir que "lo tenía todo estudiadísimo".

A pesar de que se alegra por ellos, da la impresión de que Hugo le daría hasta un poco de pena: "Dure lo que dure con Hugo, ya le tiene pillado por los huevos", explicó, y además aprovechó para desvelar que "desde hace meses, Adara está viendo mis 'stories' de Instagram", algo que seguro que a Hugo no le hace ni pizca de gracia...



Pol y Adara tuvieron una fructífera y apasionada relación que salió de las paredes de la casa de GH 17. Aunque sus comienzos fueron duros, porque Miguel Vilas trató de meterse entre ellos y se lió la mundial, al final consiguieron durar casi un año, pero los celos y los reproches no tardaron en salir a la palestra, y finalmente, tras 9 meses de amor, Pol decidió cortar su relación con ella.