La relación entre Julián Contreras y sus hermanos no termina de encauzarse. Ayer el hijo menor de Carmina Ordoñez acudía a la 'premiere' de 'El mejor verano de mi vida', donde no tardó en hablar de la nueva paternidad de su hermano Fran Rivera, a quien asegura no ha felicitado, porque "no tengo relación con él". Pese a eso, les desea "que todo salga bien y que sean lo más felices posible". Lo que no quiere es que le den a él la 'enhorabuena'; "Se la tenéis que dar a Fran, él es padre, yo soy el tío. Sí, la verdad es que por el tío sí, la familia va creciendo y eso es muy bueno". Y es que justo con Fran tiene una reciente rencilla abierta... No hace mucho, Julián confesaba estar encantado con el pequeño Cayetano, a quien contaba ya había conocido. Pero días después era su hermano Fran quien desmentía sus palabras, y aseguraba que no era verdad que le conociera.

Pero ahora, Julián ha vuelto a insistir en que sí, que conoce al pequeño de la familia. La solución, cree, es sencilla; "Ir a por Cayetano, y preguntarle a él, él os dirá 'claro que sí", considera que alomejor "esto concreta mente no lo han comentado". Lo que asegura es que esto "lo que no voy a hacer es inventármelo", y confiesa que "fue un momento muy bonito". Así que, propone hablar con su hermano y que sea "el desempate".



De momento él sigue con su vida sin pensar en una reconciliación con sus hermanos "estoy muy contento". Además, ha contado que ahora "estoy en un proyecto súper guay de tele, una sección que creo que va a sorprender. Yo me lo estoy pasando muy bien pero me estoy jugando el tipo, me atacó un águila".