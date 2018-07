Patricia Montero cumple años en su mejor momento

Sábado “de cine” 🍿🐶 disfrutando de la peli #SuperagenteCanino 🎬🐕🌟🐩 Divertida y muy recomendable. Además, hemos conocido a @heroesde4patas cuya labor es encontrar una familia y un hogar a perros de trabajo, para que su jubilación después de muchos años de trabajo sea lo mejor posible. Una gran iniciativa, liderada por 5 policías nacionales. 👏🏻👮🏻‍♀️🐕👮🏼‍♂️💖 #AdoptaUnJubilado 🐾 GRACIAS @sonypicturesspain

A post shared by Patricia Montero (@patrymontero) on Jun 16, 2018 at 7:00am PDT