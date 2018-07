Ricard Sales y otros llamativos looks de la pasarela MBFWM

La pasarela no es solo cosa de chicas. Actores como Alfonso Bassave y Ricard Sales y estilistas como Josie y Goku Morales han hecho toda una declaración de intenciones con sus looks durante la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Nada de camisas o camisetas lisas y vaqueros o pantalones de pinza, no, no. Ellos se han sentado en el 'front-row' de la pasarela luciendo sus 'mejores galas' o, en su defectos, looks con los que no pasar desapercibidos. Como ha sido el caso del actor Alfonso Bassave, que optó por unos llamativos pantalones color mostaza, que combinó con botas de Dr. Martens para asistir al desfile de Juanjo Oliva. A él hay que sumar el look imposible de Goku Morales (que sí, que parece el presentador Santi Millán, pero no es), con un pañuelo en la cabeza.

Más correcto –a pesar del color invernal– estuvo el actor Ricard Sales, que compartió primera fila con Morales en el desfile de la firma García Madrid. El que fuera 'hermano' de Paula Echevarría en la serie 'Gran Reserva' optó por un traje burdeos con pantalón tobillero.

El actor Javier Rey, también en el desfile de García Madrid, con camisa de rayas pijamera, pantalones beige y zapatillas Nike. Pero lo más llamativo de todo es que no se quitó el sombrero a pesar de estar en un sitio cerrado.

El actor Javier Pereira y el influencer Diego Domínguez –con traje de García Madrid– posaron antes de que comenzara el desfile.

Como ya es habitual, el dúo artístico formado por Pepino Marino y Crawford, sorprendieron con sus looks en el desfile de Juanjo Oliva. Siempre a juego, parecía que en breve iban a dar el pistoletazo de salida a una carrera de coches.

Y siempre ideal, el estilista y colaborador de la revista Harper Bazar's, Josie. Lo único que nos chocaba de su inmaculado conjunto es el calor que debió de pasar con una gabardina en pleno mes de julio en Madrid. Pero bueno, como dice el dicho, a veces "para presumir hay que sufrir".