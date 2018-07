Amelia Bono explica por qué se quedó "bloqueada" en 'Bailando con las estrellas'

Buenos días a tod@s. Siento que os debo una explicación, ya que es evidente que ayer no fui la misma de otras galas... Anoche tuve un percance con mi vestido durante mi primer baile y no supe reaccionar... Me quedé totalmente bloqueada y traté de seguir bailando de la mejor manera posible, pero no fui capaz. Y ya no supe volver a la normalidad. Son cosas que pasan pero, aunque llevemos ya 9 galas, la TV en directo me sigue imponiendo... y ojalá no se me hubiera notado. Como digo, siento que os debo esta explicación. Solo puedo daros las gracias un millón de veces por seguir confiando en mi y volver a darme la oportunidad de seguir bailando. Lo daremos todo en la semifinal!!!!!!! Madre mía, la semifinal... quien me lo iba a decir!!!!!!! Gracias @ruben1rm ❤️por todo lo que haces por mi!!!!! Gracias, gracias y más gracias a tod@s por vuestro apoyo!!!!!! #bailandoconlasestrellas @gestmusic @rtve #queelritmonopare

