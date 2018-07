Oriana ha aprovechado el 'calorcito' del verano para ir de tienda en tienda junto a su amigo Aless Gibaja, que ahí el aire acondicionado lo hace un poco más llevadero, lo que no había pensado es que el tiempo que estaría en la calle sería mayor. ¿El motivo? ¡Los fans! "La gente nos aborda por la calle y hasta que podemos entrar en las tiendas pasa un rato, pero lo conseguimos", confiesa ella. ¡Menudo ejército les persigue! Pese a que sus compras se retrasan, han decidido ser valientes y salir de rebajas. "Yo no soy mucho de ir de rebajas pero llegado esta época del año no puedo resistirme y acabo yendo. Aunque me horroriza, es casi todo atroz y horroroso. Pero bueno, siempre se puede encontrar alguna cosilla que merezca la pena", cuenta Oriana.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo que no soporta la joven es que la gente se pruebe ropa de tallas menos a las que usa, porque asegura se dan 'de sí' y luego no le quedan bien a ella... Además, no le gusta nada que "las cosas están como usadas". Ha confesado que ella no es "complicada para comprar", no sigue las modas, ella apuesta a lo seguro que le vaya a sentar bien "no intento ir perfectamente a la moda, si no lo que me quede bien". "En el fondo soy sencilla", declara... Aunque en eso no estamos tan de acuerdo.

Y si ir de compras agota, a ella y a todos, hay algo que agota aún más... ¡Hacerlo con este calor! Tanto ella como Aless estaban deseando acabar para irse a tomar un heladito, porque "estoy muerta, deshidratada, atropellada, destruida, cansada, acalorada", declara. Pues a tomar aguita, Ori, que como tú bien dices "un mundo sin Oriana no es igual".

Hasta 'amenazaba' con tirarse por los suelos...pero claro, ¡demasiado sucio para ella!