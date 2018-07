¡Menudo susto se ha pegado Suso mientras grababa un inofensivo vídeo en plena naturaleza! El joven, luciendo torso desnudo, se dispuso a relatar a través de sus Stories de Instagram el motivo por el cual está un poco desaparecido tanto de la televisión como de sus redes sociales. "Me estáis preguntando todos. Soy una persona que cuando está expuesta públicamente, luego necesita una temporada para estar tranquilo y alejado. Estoy cogiendo fuerzas", afirmaba ante la preocupación de sus seguidores, los cuales denunciaban no haberle visto en la pequeña pantalla desde que terminaran los debates de ‘Supervivientes’. ¿Acaso querrán que el exconcursante de ‘Gran Hermano’ presente los Informativos de la cadena?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Al igual que el ‘probre’ Migué, que era feliz en la montaña, Álvarez está protagonizando su propio y bucólico retiro espiritual. "Estoy en plena naturaleza, cuidando mi mente y mi cuerpo". Di que sí, ¡mens sana in corpore sano! "Mis niños, siento estar un poco ausente, pero prefiero estar apartado de todo. Cogiendo fuerzas, entrenando y cuidando mi mente", continuó diciendo.

Sin embargo, los peligros de la naturaleza siempre están al acecho, esperando a que bajes la guardia para atacar sin preaviso… ¡Y así fue! Tras relatar los motivos de su desaparición, Suso protagonizaba otro vídeo en el que, alterado, se lamentaba de haber recibido el ataque de un nido de avispas. "Acabo de pasar por un camino de piedras y había un nido de avispas muy agresivas. Van a saco, no he visto nada igual en mi vida. Iba corriendo y han venido todas a por mí. ¡Tres picotazos!", exclamaba mientras enseñaba sus heridas de guerra. ¡Suerte que seguía vivo para contarlo!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Y es que el colaborador del ‘Debate’, tan valiente como parece, le tiene un pavor enorme a esta clase de insectos. "Llevo toda mi vida acojonado por las avispas. Hoy me han picado tres y tampoco es para tanto", confesaba. Horas más tarde, en la intimidad de su habitación, volvía a la carga y dudaba en ir a hacer cardio ante el miedo de que volviera a ser atacado. “Muchos diréis que qué cobarde soy. Sí, muy valiente no soy. La valentía está sobrevalorada. Yo veo una avispa y me cago”, argumentaba.

Ante la duda, el joven acabó en la piscina (un lugar ‘idóneo’ para no encontrarte con más avispas…) y, en el momento de ponerse a hacer morritos mirando a cámara, acabó huyendo despavorido porque el suelo de madera quemaba por culpa del sol. Este Suso es un poco pupas, ¿no creéis?