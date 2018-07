Lady Gaga nos ha vuelto a dejar ojipláticos con su vestimenta. ¡Vaya pintas llevaba la cantante por la Gran Manzana! Lo más llamativo, es que allí también hace calor, mucho calor... Aunque las temperaturas no superan los 35 ºC, y rondan más bien los 30 ºC, Gaga da calor con solo verla. Enfundada en un vestido ajustado negro de cuero, solo dejaba a la vista los brazos, porque por no llevar, no llevaba ni sandalias... ¡Sino botas! ¿Pero en qué estaba pensando? Pero por lo que podemos ver en su Instagram, todo tiene una explicación...

Bad kids @nicolaformichetti A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Jul 11, 2018 at 6:38pm PDT

La cantante y Nicola Formichetti, el director de vestuario del videoclip de 'Telephone', puede que vuelvan a trabajar juntos. Lo que Gaga sí que despejó fueron sus piernas, y es que tanto cuero con ese calor es inaguantable. Aún así, mantuvo sus botas negras que le cubrían toda la pantorrilla y su gorra... ¿tal vez para protegerse del sol?

Feels good to be home. #NYC A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Jul 11, 2018 at 6:34pm PDT

No podemos negar que, pese a su extravagancia, Gaga ha mejorado mucho su imagen en estos últimos meses. Aunque su vestuario siga dando de qué hablar, su rostro y su peinado son mucho más naturales y, por supuesto, favorecedores. ¡Va por el buen camino!