Gloria Camila aclara si conoce a su familia biológica

Gloria Camila se apunta a la última moda de Instagram. Gracias a la última actualización de esta red social, tus seguidores pueden enviarte preguntas a través de Stories y, los más de 320.000 de la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, tenían muchos interrogantes sobre su vida. La mayoría de las preguntas que le hicieron tenían que ver sobre su relación con Kiko Jiménez. Le preguntaron desde, cuánto tiempo llevaban juntos, tres años contestó, hasta si tenían planes de boda o de tener hijos juntos. "Soy muy joven y hay mucha vida por delante" aunque, en un futuro, le gustaría tener mínimo dos hijos. Sus seguidores también le preguntaron si alguna vez había roto con su chico. "Todo el mundo tiene bajones y subidas en su relación pero, cuando hay amor, todo lo supera" explicó.

Otra de las preguntas recurrentes de sus seguidores fue sobre sus orígenes. Gloria Camila explicó que es originaria de Cali, en Colombia, aunque no conocer a su familia biológica. "No, no conozco a mi familia biológia ni la busco! Quiero ir a Colombia en mi próximo viaje" escribió.

También mostró un tatuaje que pone 'Made in Colombia" y explicó que, de los platos tradicionales de la cocina colombiana, le gustaría probar las arepas. Además, presumió de belleza latina al ser preguntada por si ella se veía guapa. "No me considero fea, la verdad. A parte una de las cosas buenas de ser colombiana es esa belleza latina que siempre está ahí. Agradezco mis raíces" escribió.

El único mal momento que tuvo Gloria Camila cuando contestaba a sus seguidores fue cuando uno de ellos tachó de asesino a los toreros, una profesión que ella respeta y a la que su padre se ha dedicado durante muchos años. "Y a lo que tú haces se llama faltar el respeto y no tener buena educación. No sé si porque me sigues" le contestó la hija de Ortega Cano.