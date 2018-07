¡Nuestro gozo porque Lara Álvarez volviera a estar de nuevo enamorada se ha ido directamente al pozo! Durante su estancia en ‘Supervivientes’, se comenzó a especular con la posibilidad de que la joven estuviera saliendo con Edu Blanco, un atractivo empresario argentino al que habría conocido durante las grabaciones en California de su intervención en ‘Planeta Calleja’. Precisamente, su nueva ‘conquista’ sería el director del circuito de rally que aparecía en el programa de Cuatro. La relación parecía ir viento en popa, tanto es así, que Blanco visitó a Álvarez en Honduras mientras esta se encontraba allí confinada en calidad de copresentadora del programa de telerrealidad.

De nuevo en nuestro país, la asturiana ha evitado hablar sobre el tema cuando le han preguntado por su situación sentimental. Sin embargo, el pasado martes, la cuenta en Instagram de Blanco amanecía con un puñado de fotografías de él junto a la presentadora en actitud muy cariñosa, lo que parecía ser una confirmación en toda regla de su noviazgo. “Laru, gracias por compartir conmigo estos ocho meses increíbles, mágicos e inolvidables. Eres pura luz. GRACIAS TOTALES”, señalaba el mensaje que acompañaba las imágenes.

Instagram Stories

Ante el revuelo suscitado y con todos los medios confirmando su relación, Lara Álvarez ha saltado a la palestra para dar un golpe sobre la mesa y aclarar que está soltera. “Me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece, con una seriedad absoluta”, dice en un vídeo colgado en sus Stories de Instagram y en el que aparecía luciendo un lazo ‘virtual’ sobre su cabeza. “Yo no tengo novio, ¿vale? Dicho esto, os mando un beso a todos”, sentencia. Entonces, ¿a cuento de qué vienen las fotografías colgadas por el argentino?

Horas más tarde, Blanco volvió a la carga y subió otra numerosa serie de fotografías que dejaban constancia de que entre ellos dos había habido algo más que una “entrañable amistad”. Eso sí, su mensaje esta vez era de despedida. “Intensa y breve, pero para mí, la historia de amor más bonita del mundo... Hasta siempre Laru”, comentaba el argentino.

Lejos de dejar aparcado el tema, Blanco también ha colgado un vídeo para aclarar todo el ‘malentendido’. “Hola a todos. Me están llamando muchos periodistas preguntándome cosas y prefiero explicarlo yo personalmente. Lo que intentó ser un bonito mensaje de despedida, un homenaje a lo que fue la historia de amor más maravillosa e importante de mi vida, se malinterpretó y se transformó en una noticia antigua”, se le escucha decir en las imágenes.

A lo que añadía: “Laru es una mujer increíble y he tenido la suerte de haber formado parte de su vida durante algún tiempo. Solo por ello estoy eternamente agradecido. Es un ser de luz del cual he aprendido y he evolucionado como persona y que sin duda me ha marcado para el resto de mi existencia. Solo le deseo y se merece lo mejor, todo el cariño y el amor del universo”. ¿Nos encontramos ante un enamorado que se ha quedado pillado de su ex o tan solo ante la estudiada venganza de un hombre despechado?