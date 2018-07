Terelu Campos abandona el hospital tras ser intervenida de su cáncer de mama

Sonriente y agradecida a todo el equipo médico que la ha atendido, Terelu Campos abandonaba el hospital universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid sobre las 13 horas del 12 de julio. Apenas 24 horas antes había sido intervenida de un tumor primario en la mama izquierda. La presentadora ha dado una rueda de prensa antes de poner rumbo a su casa en la que ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas y el respeto con el que se ha tratado a su hija Alejandra. Tranquila, Terelu ha nombrado, uno a uno, a los médicos que le detectaron el cáncer y los que han estado durante su intervención. Algunos de ellos la acompañaron durante su comparecencia antes los medios.

"Tengo ganas de llegar a casa y estar con mi hija. Estoy muy agradecida a la Fundación Jiménez Díaz, que es mi segunda casa cuando estoy malita, y a todos mis doctores. Todos han hecho un sprint por analizar el tejido para saber cuál será el tratamiento" comentaba Terelu, que explicó cómo había ido la intervención.

"La operación ha sido un éxito. De todas las cosas malas se sacan muchas cosas buenas como el cariño que he recibido de todo el mundo, de los compañeros de profesión y de gente que no conozco. Cuando recibes tanto cariño es cuando pienso que algo bueno he debido hacer. Eso es lo más gratificante de todo. Hay que ser optimista, el optimismo es un ingrediente más en el tratamiento", confesaba Terelu Campos, que ha estado arropada por su madre durante su salida el hospital. María Teresa se comía a besos a su hija.

La hija de María Teresa Campos ha reconocido que "para curarte es fundamental los avances y la investigación. No podemos recortar jamás en sanidad, para qué queremos carreteras si no tenemos avances en investigación".

"Todavía no se sabe el tratamiento. Hay que ser riguroso, si hay que ir hasta el final pues tendremos que ir hasta el final. Eso va a un consejo médico", aclaró la colaboradora de 'Sálvame'.



Ante todo, Terelu es consciente de que para superar una enfermedad hay que tener una "actitud positiva y de lucha". Y ha agradecido el mensaje que le envío Ana Rosa Quintana y le gustó mucho: "ya saben que el tumor es malo, pero igual es buena persona".

En el último parte médico de la presentadora, que se publicó momentos antes de su salida del hospital, los médicos confirmaban que "la paciente evoluciona satisfactoriamente de la intervención de una tumorectomía en la mama izquierda" y que "tras pasar la noche en el hospital" se confirma que "la paciente se encuentra estable, por lo que se ha tramitado su alta hospitalaria".