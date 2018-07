Mireia Lalaguna cree que la elección de Ángela Ponce podría ser una estrategia para llamar la atención

Tras haber ganado el título de Miss Mundo, Mireia Lalaguna vive en México donde está realizando un curso de cine e interpretación. La modelo viajó a España junto a su pareja, el actor mexicano Carlos de la Mota, para pasar dos semanas de vacaciones. Aprovechando el viaje, Lalaguna amadrinó la presentación de los nuevos tratamientos estrella de cabello y piel para este verano de la mano de Alberto Cerdán y la doctora Mercedes Quintillà junto a Alejandra Prat, Mónica López y Lidia Torrent. En el acto habló sobre la polémica elección de la modelo transexual Ángela Ponce para representar a España en Miss Universo.

¿Cómo valoras que la candidata española a ganar el título de Miss Universo sea por primera vez una transexual?

La conozco personalmente, fue mi compañera de habitación cuando participaba en Miss World España. Es muy buena chica, creo que se merece ganar. No estuve en el certamen, pero creo que tiene las mismas cualidades que las otras chicas, siempre y cuando no sea un interés de la marca para promocionar el concurso. Si es la mejor y cumple todos los requisitos, se merece ganar como cualquier otra. El tema de que sea transexual es algo secundario. Si permiten participar chicas así, pues adelante. Mi otra pregunta es si era la mejor de todas las que participaron, si es así, le deseo muchísima suerte y que se vaya a comer el Miss Universo.

¿Te parece bien que se acepten transexuales?

Sí. Y si es así y ella es la mejor, adelante. Ha habido muchas críticas y quejas en las redes sociales, pero si ella se siente mujer que participe con nosotras.

¿Crees que sería más indicado que participara en los concursos de belleza trans?

Sí, pero yo conozco a Ángela y sé que ese era su sueño. Primero fue el Miss Mundo, como no ganó, fue al Miss Universo, pero ella mira para arriba, para certámenes top, los otros tienen una categoría inferior.

¿Es ambiciosa?

Sí, tiene mucha ambición. Ya ha desfilado en la Madrid Fashion Week, en la Cibeles… Ella se marcó una meta y va a por ella. El esfuerzo tiene sus frutos.

¿Qué hubieras sentido si te hubieras quedado segunda y ella te hubiera pasado por delante?

No tiene nada que ver que sea trans o no, si hubiera tenido más cualidades que yo, lo hubiera aceptado con deportividad. Ahora, si hubiera sido por cuestiones mediáticas me hubiera dado mucha rabia y me hubiera quejado también.

En los certámenes está mal visto ir operada.

Sí, porque valoran a una mujer que sea natural, la mujer como nace y cuestiones interiores como la educación, si se sabe desenvolver delante de una cámara, si sabe hablar bien. Valoran más estas cualidades que el físico. Y claro, si una mujer se arregla mucho acaba siendo otra persona.

¿Crees que tiene oportunidades?

Es muy difícil, el nivel es muy alto y valoran mucho el idioma, el inglés. Creo que ella no sabe hablar inglés. Si no sabes hablar inglés ¿cómo te vas a comunicar o cómo te van a llevar a hacer una entrevista a Filipinas o en la televisión de Nueva York?

¿Dudas de que haya sido la mejor?

Siempre he dudado de este tipo de concursos y creo que son una pena porque hay muchas chicas como yo, tenemos valores, educación y por culpa de la gente que se ha encargado de organizar los certámenes durante muchos años, ha quedado una imagen que no es. Y yo, a día de hoy, tengo que seguir luchando por romper imágenes que han creado estas personas que no han sabido llevar estos concursos de manera correcta. Muchas veces he pensado en llevar yo el concurso, pero me costaría mucho levantarlo. Valoran a una mujer guapa, peor no es lo único. Yo gané porque tenía la carrera de Farmacia, muy buen nivel de inglés…

¿Te arrepientes de haber participado?

No, para nada. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. La oportunidad que me ha dado esto es lo más grande que me ha pasado.

¿Cómo lo estás aprovechando ahora?

Ahora estoy viviendo en México donde hago un curso de cine e interpretación.

Sigues con tu novio mexicano.

Sí, llevamos ya un año y medio, y genial.

¿Planes de boda?

No, yo estoy centrada en mi carrera y ya se verá.

¿Algún proyecto concreto?

Me ha fichado una empresa que trabaja con Televisa, Netflix, Univisión. De 18 mil personas que solicitan entrar cogen a 50. Ahora estoy de vacaciones, he venido para dos semanas. Volveré a incorporarme al curso que acaba en noviembre. Me da pena no estar en España, pero es una gran oportunidad que tuve y que le sale a muy poca gente. Esa es una de las ventajas que te da haber sido elegida Miss Mundo y tengo que aprovecharla.

La nueva Salma Hayek a la española.

Sí, quién sabe. Mi intención es trasladarme a Los Ángeles o a Hollywood el día de mañana. Estoy dando clases de acento latino e inglés para poder abrirme en todo tipo de mercados.

¿Tu pareja te echará una mano con el mexicano?

Sí, me está ayudando mucho.