Cuando el amor llega ya no existe nada más en la vida. El mejor ejemplo es el de la cantante Ariana Grande que desde que conoció a su chico, el cantante y humorista, Pete Davidson, ya no vive para nada más y sólo debe ver corazones en el aire. Y para que nos quede claro que lo suyo es amor y pasión verdadera, Ariana ya no sale a la calle sin su churri que le acompaña a todas partes como si se hubieran quedado pegados o se hubieran convertido de repente en siameses. De repente lo decimos en su sentido más estricto, porque la parejita apenas lleva dos meses de relación pero tan fuerte les ha dado que incluso ya se han prometido.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

A las pocas semanas de empezar a salir, Pete ya le regaló a su chica un anillo de compromiso. Pero claro no podía ser un anillo cualquiera, sino un pedazo de pedrusco enorme que debe pesar un quintal, vamos que la cantante va a fortalecer los músculos de la mano para poder llevarlo. Tan imponente es la joya que no hemos podido evitar acordarnos de otro anillo de récord, el que le regaló Chris Zylka a la mismísima Paris Hilton.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tan orgullosa está Ariana Grande de su anillo que lo lleva siempre puesto. Así hemos podido verla paseando de la mano con su chico y su joya por las calles de Nueva York. (antes de meternos en materia, recordemos que Pete se acaba de teñir el pelo a lo amarillo pollito) Ojito al detalle de la piedra en forma de lágrima y rodeada de pequeños diamantes. Y aunque el anillo es para fijarse con atención, no hemos podido evitar fijarnos en la manicura de la cantante ¡¡¡¡con el logo de Chanel!!!! Madre del amor hermoso, sin palabras nos quedamos...