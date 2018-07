Ágatha Ruiz de la Prada fue la primera invitada a la nueva sección de Belén Esteban, 'Belén a bordo', aunque la primera entrevista que se emitió fue la de los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo. Este jueves ha visto la luz el encuentro entre la colaboradora y la diseñadora. Un dúo que podría parecer no encajar pero que ha funcionado a la perfección. Lo primero que ha hecho Belén ha sido dar las gracias a Ágatha por prestarse a subirse con ella en el coche, la diseñadora se ha mostrado encantada de ser su copiloto y conocer las calles de su pueblo, Paracuellos del Jarama. Como era de esperar, la princesa del pueblo le ha preguntado por su situación tras su divorcio. La diseñadora ha contado que al principio fue un 'shock'



Ha contado que no quería ser como su madre, que también se separó, pero que en aquella época lo pasaban realmente mal. Aunque confiesa que no es fácil volver al mercado después de tantos años. Para "el innombrable", su exmarido Pedro J. Ramírez, no fue tan complicado ya que "llevaba muchos años ejercitando". No tiene un prototipo de hombre pero dice que ahora ve "una cantidad de bellezones" por la calle en los que antes ni se fijaba.

Una sorpresa que se ha llevado Belén ha sido cuando le ha contado que es la imagen de una red social para mujeres mayores de 50 años. Eso sí, lo que no le gusta es que los hombres que pueden inscribirse también tienen que cumplir el requisito de la edad. Hay que matizar que el programa se grabó antes de que saliera a la luz su relación con Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'El Chatarrero'.



Belén también ha querido por qué eligió Tristan y Cósima como nombres para sus hijos. Su hijo mayor se llama así por el creador del movimiento dadá, Tristan Tzara. Su hija tiene ese nombre en honor a la musa de los músicos. Belén, con cara de póquer, no sabía de qué le estaba hablando, como ha contado luego en plató.

Ágatha le ha confesado a la conductora que va a ir a ver al Papa Francisco y que tiene un gran dilema respecto al estilismo. Ella es el icono por excelencia de los colores, sin embargo, las personas que van a visitar al cabeza de la iglesia católica siempre escogen el negro como señal de respeto. Ella, que no se quiere "meter en líos" ni "ser maleducada", ha explicado que probablemente irá de ese color aunque aún no está del todo convencida, y añade: "¡Ojalá consiga una foto con él para mi Instagram!".



Lo cierto es que la diseñadora ha demostrado ser una persona cercana que lo que quiere ahora es pasarlo bien y si es con reguetón mucho mejor: "Me encanta bailar, me encanta el reguetón". Además, le ha dicho a Belén que en ella "tiene una amiga para siempre".