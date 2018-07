Katy Perry no renuncia a nada, y si su chico no sale, ella se va sola o, más bien, cambia de compañero. En este caso, la afortunada ha sido Kate Moss, con la que acudió al club Annabels, en Londres, uno de los más lujosos de la 'city'. Y para que la top model no le hiciera sombra, se puso una vestimenta de lo más llamativa, aunque no del todo acertada. La cantante, se enfundó en un vestido lencero fucsia con detalles de puntilla en color negro. El problema fue que en vez de llevar taconazos, se plantó unas deportivas... Ya sabemos que es lo que se lleva, pero no vale con todo tipo de vestidos.

Kate Moss, sin embargo, fue más acertada. El clásico 'black dress' para cualquier salida de noche nunca falla.

Sin Orlando

Ya se vio a la cantante hace unos días en Ibiza, de nuevo, sin la compañía de su actual pareja, Orlando Bloom. Después de dejarlo en marzo de 2017, este invierno surgían los rumores de una posible reconciliación cuando se les vio paseando juntos por las calles de Praga. En mayo, se oficializó su relación cuando ambos visitaron juntos Roma y aparecieron de la mano. ¡Hasta el Papa les dio su bendición! Pero esta ausencia tan continuada de Bloom nos da que pensar... ¿Estarán atravesando un mal momento?