Desde que salió de la academia más famosa de la televisión, la trayectoria de Alfred García ha dado un giro máximo. Ahora se harta de participar en conciertos, festivales, componer canciones y cantar junto a artistas de altísimo nivel. De hecho, el próximo 20 y 21 de julio participará en el festival solidario 'Share Festival' de la ciudad condal, donde comparte cartel junto con Rita Ora, Álvaro Soler o Abrahan Mateo. Además ese festival le servirá al catalán para dar el pistoletazo de salida a su gira '1016 is coming tour'. Sin embargo, lo que podría haber dado el pistoletazo final es su relación con Amaia. Se conocieron en la academia de 'OT' y lo suyo traspasó fronteras. Su historia de amor inocente y puro cautivó a España entera y les llevó a Eurovisión. Pero, desde entonces, les hemos visto juntos en contadas ocasiones. ¿Qué ha pasado entre los triunfitos? ¿Les ha afectado la llegada del calor? Alfred nos lo desvela.

¿En qué momento sentiste esa necesidad de involucrarte en causas sociales?



Empecé colaborando en el Casal dels Infants del Raval mucho antes de empezar 'O.T.', allí ya vi que era algo que me encantaba, ayudaba a niños que se pasaban todo el verano fuera de casa porque sus padres trabajaban porque estaban en una situación económica difícil. Fui a ayudar y me di cuenta de que me daban más lo niños a mí que yo a ellos. Era superbonito y a partir de ahí, comencé a involucrarme en causas. Hay que tener responsabilidad cuando se tiene voz y aunque no sabía qué repercusión iba a tener en 'O.T.', por si acaso me llevé la camiseta de Proactica Open Arms debajo de otra para que no me la quitasen.

¿Qué sientes al ver que contagias estos sentimientos a tus compañeros y a tus fans?

Es bonito que se sumen y sepan qué hay detrás de todo. Hay que donar y ayudar, pero también hay que saber por qué hay refugiados, por qué se crean esas guerras, por qué suceden muchas cosas. Hay que ser consecuente con lo que se hace, con los que se sabe y lo que se dice.

¿Cómo será tu disco?

No va a salir aún. Es algo un poco extraño porque voy a hacer la gira antes de sacar el disco, pero es que las canciones las compuse dentro de 'O.T.', y no me queda otra. Hay que aprovechar los festivales de este verano y que la gente está todavía con nuestra edición en la cabeza, por lo que también voy a sacar algunos temas de 'O.T.'.

Dices que las canciones las escribiste allí dentro. ¿En quién o qué te inspiraste? ¿En Amaia?

Uno se inspira en cosas del pasado, en cosas del presente, hay muchas canciones dedicadas a Amaia, pero hay canciones dedicadas a otras personas del pasado, a situaciones, a momentos que has estado bien a otros en los que has estado mal, a tu ciudad, hay una canción que se llama Barcelona. Me inspiro en todo un poco, tampoco soy el mismo en mi yo persona que como artista, he escrito pocas canciones que hablen de desigualdades o sobre solidaridad, lo escribo todo con metáforas, no soy explícito y en persona lo soy mucho en este tema. Hay diferencias.

María José Rasero

Ahora que se están haciendo los castings de la nueva edición, ¿qué recuerdos te vienen?



Estoy mucho mejor a nivel personal. Yo entré con ansiedades, problemas para dormir y entrar allí me hizo romper con la realidad y crearme una realidad distinta. Se me fue pasando. Tener cada día unos horarios y cosas que hacer me amuebló la mente y bajé muchísimo el nivel de ansiedad, ahora casi no tengo. A nivel profesional, me ha dado la oportunidad de mi vida.

Has cantando con grandes como David Bisbal, Love of Lesbian..

Sí, y también he escrito mis mejores canciones allí dentro. Yo pensaba que allí no podría componer nada y que tendría mucho estrés, y fue todo lo contrario.

¿Cuántas canciones has compuesto?

Hasta ahora he compuesto 55 canciones, no solo para mí, sino también estoy colaborando con otros artistas para un futuro de uno o dos años. Entre ellos está Rafael, que me lo pidió al venir a La Academia. Tengo muchas ganas de hacer cosas con él y con otros artistas. En mi disco habrá de 10 a 15. Estoy muy contento con las canciones que he escogido. Me formé mucho en música y tuve grandes profesores en 'El taller de músics', e igual en poesía, creo que mis canciones son buenas y siempre quise trabajar para mí y para otros, con gente con ganas de hacerlo a lo grande.

También te hemos visto hacer de profe y enseñarle catalán a Amaia, ¿es buena alumna?

Sí, lo es. Muy buena.

María José Rasero

¿Cómo estás a nivel personal?

Bien. Todo pasa como si estuvieses en un tren de alta velocidad. A veces, cuesta asimilarlo. Ahora estoy aquí con vosotros, pero luego estoy solo en mi casa o con mis colegas y después con 60 mil personas delante. No soy igual cuando me subo a un escenario que con mis colegas, pero bueno, lo estoy digiriendo.

Se dice que Amaia y tú ya no estáis juntos…

Es que no quiero entrar en esas cosas.

Pero antes sí que hablabas, ¿qué te ha hecho cambiar?

Me presenté a los castings de 'O.T.', ni hablo de causas sociales ni escribo 50 canciones para hablar de mi vida privada, si al final que haya estado y estar con una persona…

Pero antes se os veía mucho juntos y ahora se os ve menos.

Eso es lo que queremos. No vamos a poner una cámara cuando estamos en casa comiendo palomitas. Antes se nos veía más porque íbamos a ir a Eurovisión y ahora no. Antes tenía periodistas en mi casa y ahora ya no. Ya no voy a Eurovisión ni estoy en 'O.T.'. Yo soy un artista y lo que hago no es entretenimiento, es algo más espiritual. No tiene nada que ver con las relaciones amorosas, si queréis saber algo de mis relaciones amorosas, yo las explico en las canciones, que es la manera más sincera y más romántica de explicarlas.

¿Te afectan los rumores?

No lo sé si me afectan porque no me entero de nada. No leo ni Instagram, ni Twitter ni Facebook.

¿Te irás de vacaciones con ella?

Pues no, pero porque no tenemos vacaciones. Tengo un disco, dos giras que defender y mucho amor que dar, no solo a las personas que quiero sino a otras que también quiero que son el público. Eso es lo más importante para mí. La música es lo primero, antes de cualquier cosa, la música es lo que más me interesa en mi vida