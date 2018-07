Llevar a cabo una sesión de fotos en una playa abarrotada de gente (más si tenemos en cuenta que estamos en pleno julio y el calor aprieta que da gusto), tal vez no sea la mejor manera para que una actividad de tal envergadura pase desapercibida para los curiosos… Allí, en mitad de una concurrida playa de Miami Beach plagada de sombrillas, hamacas y bañistas de toda índole, se plantó el pasado jueves la modelo estadounidense Joy Corrigan dispuesta a subir la temperatura de los presentes con un arsenal de poses de lo más sensuales y provocativas. Sin ningún tipo de reparo, la modelo contorsionaba su cuerpo y se sobaba a base de bien su trabajada anatomía. ¡Menuda profesional está hecha!

Y es que no tiene que ser nada fácil concentrarte en seducir a la cámara cuando tienes tantísimos ojos puestos en ti. Ante la atónita mirada de los presentes y enfundada en un minúsculo bikini en color crema, la topmodel comenzó su particular show en la arena, retozando sobre ella como si no hubiese un mañana. Después llegó el turno de meterse al agua, y cumplió, tanto o más que cuando estaba en tierra firme.

Que si centro la atención en la zona del pechamen, que si me mojo un poquito el pelo, que si levanto los brazos y me contoneo cual Venus surgida de las aguas… Y la verdad, hay que reconocer que la joven está estupenda tanto por delante como por detrás. Las fotografías, que corrieron a cargo de los reputados fotógrafos France y Jesse, irán a parar al catálogo de la marca de trajes de baño Luli Fama.

Con semejante cuerpazo (1.78m de altura y unas medidas casi ‘perfectas’: 86-61-86), no es de extrañar que Corrigan, a sus 23 años, se haya especializado en lucir las últimas propuestas en traje de baño y lencería. Nacida en Massachusetts, al cumplir la mayoría de edad se trasladó a Florida para probar suerte en el mundo de la moda, habiendo aparecido ya en prestigiosas publicaciones como Sports Illustrated, GQ, y Galore Magazine o Playboy.

Además, ha tenido el honor de desfilar para la preciada marca de ropa interior Victoria’s Secret’. Para mantener su figura a tono confiesa que sigue a rajatabla una dieta muy ‘natural’. "Constantemente como snacks de frutas y verduras crudas. En el desayuno suelo tomar yogur de coco cubierto con bayas mixtas y en el almuerzo y la cena un poco de pasta sin gluten o pizza vegetariana”, dijo recientemente a la revista Byrdie.

Pese a su fulgurante carrera, la joven reconoce que creció en un pueblo muy pequeño y tuvo una infancia muy humilde, sufriendo el desprecio de los lugareños que se reían de ella cuando aseguraba querer ser modelo. “Crecí pobre. No sabía que beber leche en polvo y usar ropa usada no era lo más habitual”, confesó a la revista Playboy.