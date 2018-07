El que fuera delantero del Real Madrid ha dejado, por unos días, su trabajo en el París Saint-Germain para poner rumbo a nuestro país y enfrentarse al juicio que tenía pendiente con su ex, Aurah Ruiz. Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz mantienen una guerra abierta desde que rompieron el pasado mes de enero, y desde entonces las acusaciones de la ex 'viceversa' al padre de su hijo se han hecho constantes a través de la red, donde lo ha puesto 'verde' casi a diario. Ella le acusa de no hacerse lo suficientemente cargo del pequeño que tienen en común, Nyan, que sufre una grave enfermedad, y él asegura no poder verle más de 5 minutos por culpa de la madre. Así que para resolver estas tiranteces se han visto las caras en los juzgados.

Jesé Rodríguez se hartó de sus acusaciones y decidió denunciarla. Pero ella, lejos de asustarse, contraatacó interponiendo una demanda en su contra. Según revela 'Radioset', por "todo lo que se refiere a los cuidados y a la manutención de su hijo". Así que este miércoles se han visto, por fin, las caras para defender su verdad.

Pero mientras Aurah acudía al juicio con su abogada y su hijo, Jesé Rodríguez lo ha hecho acompañado de sus padres, sus dos hermanas, varios amigos y empleados de su compañía discográfica y alguien que ha dejado a todos muy sorprendidos: ¡su ex anterior! Melody Santana, madre de sus dos hijos mayores. Una compañía que sorprende a medias, y es que la ex ya se había pronunciado a través de las redes sociales, manteniendo una guerra abierta y pública contra Aurah. ¿Cómo le habrá sentado esta visita a la ex 'viceversa'? De momento, y tras días de desconexión, ya ha vuelto a las redes sociales, así que quien sabe si pronto vuelve a la carga...