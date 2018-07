La relación entre Chelo García Cortés y Bárbara Rey ha sufrido constantes subidas y bajadas. Las que un día fueran grandes amigas, llegando a pasar una inolvidable “noche de amor”, llevaban largo tiempo sin dirigirse la palabra. Pese a algunos intentos de salvar lo suyo, la amistad se había enfriado y parecía que ya no había marcha atrás… Sin embargo, el aparatoso accidente sufrido por Chelo ha provocado que a la popular vedette se le ablandara el corazón y decidiera desbloquearla de Whatsapp, un primer paso para una más que posible reconciliación. ¡Y es que no todo van a ser desgracias para la colaboradora de ‘Sálvame’!

El pasado jueves, el equipo del programa vespertino se puso en contacto con la artista para conocer su opinión sobre el accidente de la periodista. “Si tengo que hablar yo algo con ella, lo quiero hablar mejor en privado, no en público. He visto que, dentro de lo malo, no está muy mal. Yo lo haré personalmente, de verdad, pero no públicamente ahí en la tele”, declaró una reticente Bárbara, que aprovechó para lanzarle algún que otro ‘tirito’.

“Yo sé que a ella incluso le gustaría más, pero no”, continuó diciendo mientras Chelo se emocionaba al escuchar sus palabras. “La tenía bloqueada y todo. De momento, la he desbloqueado. Le mandaré un mensaje porque me sabe mal. No quiero que le pase nada, en absoluto”, apuntó.

Sobre si esa llamada pudiera significar una inminente reconciliación, Rey no cierra la puerta a nada. “Todo depende de cómo se desarrolle el tema. Estar toda la vida mal con ella… Pues no sé qué decirte. Me da pena. Yo le he tenido mucho cariño y la verdad es que de vez en cuando la mataría por cosas que dice. Se le va la olla”, señaló la actriz, que lo único que quiere es estar tranquila.

“Yo no tengo motivos para estar intranquila con ella en el sentido de sentirme culpable de nada, pero cuando estás bien con la gente, pues estás tú también mejor. Me sabe mal lo que le ha pasado porque es un tema de salud, y también todo el tema de Hacienda porque ya no tenemos edades para que nos pasen estas cosas. Recuperarse cuesta mucho”, concluyó.

Tras la emisión del vídeo, Chelo García Cortés explicó que era verdad que la que fuera su amiga la había desbloqueado y enviado un mensaje de aliento. Sin querer entrar en el contenido del mensaje, la periodista no quiso despedirse sin agradecer públicamente, con todo lo que está pasando por su operación, que Terelu se haya puesto en contacto con ella para interesarse por su estado.

Hace unos días, Chelo salió a dar un paseo junto a su perrita Maggie por las calles de Castelldefels, donde vive junto a su pareja Marta. En un intento de cruzar la calle, la periodista sufrió un tremendo batacazo que casi le desconfigura su rostro. La caída no solo le ha costado un diente, sino que también se ha fracturado el radio y se ha magullado toda la cara y el labio, por lo que han tenido que ponerle puntos.